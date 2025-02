Sanremo 2025: Gasparri denuncia minacce di morte dopo aver chiesto l'esclusione di Emis Killa

Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha dichiarato di aver ricevuto minacce di morte sui social media dopo aver sollecitato la Rai a escludere il rapper Emis Killa dal Festival di Sanremo 2025. Gasparri ha annunciato l'intenzione di sporgere denuncia e ha esortato Emis Killa a prendere le distanze dalle minacce dei suoi sostenitori.

Emis Killa ha deciso di ritirarsi dalla competizione a seguito delle polemiche legate a un'indagine per associazione a delinquere che lo coinvolge. Gasparri ha espresso soddisfazione per questa decisione, criticando la Rai per non aver prevenuto la situazione. Ha inoltre sottolineato la presenza di altri artisti con testi sessisti al Festival, definendo la situazione "un'assoluta vergogna".

Il senatore ha mostrato ai giornalisti le minacce ricevute online e ha ribadito la necessità di mantenere elevati standard morali negli eventi pubblici, criticando la partecipazione di artisti con comportamenti discutibili.

