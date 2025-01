Fiction Rai protagoniste al Festival di Sanremo 2025

Il 75° Festival di Sanremo, in programma dall'11 al 15 febbraio 2025, vedrà la partecipazione di numerosi attori delle fiction Rai. Tra gli ospiti annunciati, figurano gli interpreti di 'Champagne - Peppino di Capri', in onda su Rai1 il 18 febbraio. Il giovane Alessandro Gervasi, 5 anni, interpreterà il giovane Peppino di Capri, mentre Francesco Del Gaudio vestirà i panni del cantante da adulto. È previsto un omaggio musicale a Peppino di Capri durante la manifestazione.

Vittoria Puccini e Carmine Recano, protagonisti della serie 'Belcanto' in onda su Rai1 dal 24 febbraio, saranno ospiti di Carlo Conti. Anche Vanessa Scalera, nel ruolo del sostituto procuratore Imma Tataranni, e il cast di 'Mare fuori' parteciperanno all'evento.

Il Festival di Sanremo 2025 si terrà al Teatro Ariston di Sanremo, con la direzione artistica di Carlo Conti. Le serate saranno trasmesse in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay. Tra i co-conduttori, Antonella Clerici e Gerry Scotti apriranno la prima serata, seguiti da Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica nella seconda, Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa nella terza, Mahmood e Geppi Cucciari nella quarta, e infine Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan nella serata finale. Tra gli ospiti musicali, sono attesi Lorenzo Jovanotti, Damiano David, Iva Zanicchi e Antonello Venditti.

