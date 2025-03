Che tempo che fa, Stefano De Martino: Sanremo è come pilotare un Boeing, devo accumulare esperienza

Durante la sua partecipazione al programma "Che tempo che fa" condotto da Fabio Fazio, Stefano De Martino ha discusso la possibilità di condurre il Festival di Sanremo, sottolineando la necessità di maturare ulteriore esperienza professionale. Il conduttore ha paragonato la carriera televisiva al percorso di un pilota d'aereo, evidenziando l'importanza di accumulare "ore di volo" per gestire responsabilità crescenti. Ha spiegato di aver iniziato con piccoli show comici su Rai2, paragonabili a velivoli di dimensioni ridotte, per poi passare a "Affari Tuoi", equiparato a un aereo di linea. Secondo De Martino, condurre il Festival di Sanremo sarebbe come pilotare un Boeing su lunghe tratte oceaniche, un'impresa che attualmente lo intimorisce. Ha concluso affermando di voler continuare ad accumulare esperienza per affrontare in futuro sfide professionali di maggiore portata con maggiore sicurezza.

Che Tempo Che Fa: Ospiti della Puntata del 2 Marzo 2025 - Nella puntata di "Che Tempo Che Fa" andata in onda il 2 marzo 2025, Fabio Fazio ha accolto diversi ospiti di spicco. Olly, vincitore del 75º Festival di Sanremo con il brano "Balorda nostalgia", ha condiviso il suo percorso musicale. Stefano De Martino ha discusso della sua carriera televisiva, evidenziando i successi con "Affari Tuoi" e "Stasera tutto è possibile".

Giorgia risponde ironicamente alle critiche di Mogol durante 'Che tempo che fa' - La cantante Giorgia ha replicato alle recenti osservazioni di Mogol sulla sua voce durante la trasmissione 'Che tempo che fa' condotta da Fabio Fazio. Mogol aveva dichiarato: "A Giorgia offrirei volentieri, gratuitamente, un corso da noi. Ha una voce fantastica ma canta come si cantava trent’anni fa, usa troppo la voce.

Che tempo che fa: gli ospiti di domenica 23 febbraio 2025 - Questa sera, domenica 23 febbraio 2025, andrà in onda una nuova puntata di "Che tempo che fa" condotta da Fabio Fazio, in diretta sul NOVE a partire dalle 19:30 e disponibile in streaming su discovery+. Accanto a Fazio, come di consueto, ci saranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, insieme a Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura.