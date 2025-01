Juventus punta agli ottavi di Champions League: le combinazioni per la qualificazione

Oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, la Juventus ospiterà il Benfica all'Allianz Stadium nell'ultima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Attualmente, i bianconeri occupano il 17º posto in classifica con 12 punti, posizione che garantisce l'accesso ai playoff. L'obiettivo della squadra guidata da Thiago Motta è raggiungere una delle prime otto posizioni, che assicurano la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Per centrare questo traguardo, la Juventus deve necessariamente ottenere una vittoria contro il Benfica. Tuttavia, il successo da solo potrebbe non bastare: sarà fondamentale che dieci delle dodici squadre classificate tra la quinta e la sedicesima posizione non vincano i rispettivi incontri. In caso di arrivo a pari punti, la differenza reti avrà un ruolo decisivo; attualmente, la Juventus vanta una differenza reti di +4.

Il tecnico Thiago Motta ha confermato la disponibilità dell'attaccante Dusan Vlahovic, recentemente alle prese con problemi fisici, che potrebbe partire titolare dopo essere subentrato nella sconfitta per 2-1 contro il Napoli. Al contrario, il difensore Andrea Cambiaso sarà assente a causa di un infortunio alla caviglia. Il centrocampista Douglas Luiz, dopo vari problemi fisici, è nuovamente disponibile per scendere in campo.

Il Benfica, dal canto suo, si trova al 21º posto con 10 punti e necessita almeno di un pareggio per assicurarsi un posto nei playoff. La squadra portoghese arriva da due sconfitte consecutive, inclusa una sorprendente sconfitta per 3-1 contro il Casa Pia, e dovrà fare a meno di alcuni giocatori chiave per infortunio e squalifica. Nonostante ciò, l'ex bianconero Ángel Di María dovrebbe essere schierato dal primo minuto contro la sua ex squadra.

La partita avrà inizio alle ore 21:00 presso l'Allianz Stadium di Torino e sarà diretta dall'arbitro rumeno István Kovács. Per i tifosi italiani, l'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW TV.

La Juventus è chiamata a una prestazione convincente per sperare nella qualificazione diretta agli ottavi di finale della Champions League, in una serata che si preannuncia decisiva per il prosieguo della stagione europea.

