Juventus, Koopmeiners salta il Parma: in dubbio anche contro il Monza

Teun Koopmeiners non è stato convocato dalla Juventus per la sfida di oggi, mercoledì 23 aprile, contro il Parma, valida per la 33ª giornata di Serie A. Il centrocampista olandese aveva riportato un problema al tendine nel corso della vittoria per 2-1 contro il Lecce, gara in cui era anche andato a segno prima di essere sostituito al 67' da Timothy Weah. Nei giorni successivi ha seguito un programma personalizzato, tornando parzialmente ad allenarsi con il gruppo, dando l’impressione di poter almeno rientrare tra i convocati.

Il rinvio del match, inizialmente previsto per lunedì 21 aprile e posticipato per la morte di Papa Francesco, aveva fatto sperare in un recupero in extremis. La lista ufficiale dei convocati diramata da Igor Tudor, però, ha escluso ogni possibilità di impiego. Non è chiaro se l’assenza sia stata decisa per precauzione o se sia legata a un peggioramento delle condizioni fisiche. Resta incerta la data del rientro, ma la Juventus spera di poterlo recuperare in vista della sfida contro il Monza, in programma domenica 27 aprile all’Allianz Stadium.

