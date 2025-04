Roma-Juventus Serie A: formazioni, orario e dove seguire il big match dell’Olimpico

Dopo la vittoria contro il Lecce, la Roma ospita la Juventus all’Olimpico oggi, domenica 6 aprile, alle 20:45, nel big match della 31ª giornata di Serie A. In palio punti cruciali nella lotta al quarto posto: i giallorossi, quinti con 55 punti, inseguono il Bologna, mentre i bianconeri, sesti a quota 52, puntano ad agganciare proprio la Roma in caso di vittoria.

Ranieri recupera Celik, mentre Tudor ritrova Cambiaso, ma deve rinunciare a Gatti, nuovo infortunato stagionale. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Soulé, Koné, Cristante, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor.

Il match sarà trasmesso in esclusiva su Dazn, ma sarà visibile anche su Sky tramite il canale Zona Dazn (214). La sfida è disponibile anche gratuitamente: è l’ultima partita offerta da Dazn in modalità freemium per questa stagione.

