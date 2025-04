Juventus-Lecce Serie A: orario, formazioni e diretta TV della sfida di Serie A

Sabato 12 aprile 2025, alle ore 20:45, l'Allianz Stadium di Torino ospita la partita tra Juventus e Lecce, valida per la 32ª giornata della Serie A 2024/25.

La Juventus, attualmente quinta con 56 punti, è reduce dal pareggio per 1-1 contro la Roma e mira a rientrare nelle prime quattro posizioni per la qualificazione alla Champions League. Il Lecce, quartultimo con 26 punti, ha un margine di due punti sulla zona retrocessione e cerca una vittoria per allontanarsi dalle posizioni pericolose.

Probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Weah, McKennie, Locatelli, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgason, Morente; Krstovic. Allenatore: Marco Giampaolo.

La partita sarà trasmessa in diretta TV su DAZN e sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251 e Sky Sport 4K (213). In streaming, il match sarà disponibile su DAZN, Sky Go e NOW.

Potrebbe interessarti anche:

Udinese-Milan Serie A: formazioni, orario e diretta TV della 32ª giornata di Serie A

Venerdì 11 aprile 2025, alle ore 20:45, il Bluenergy Stadium di Udine ospita l'anticipo della 32ª giornata di Serie A tra Udinese e Milan.Il Milan, attualmente nono con 48 punti, cerca una vittoria ...

Bologna-Napoli Serie A: formazioni ufficiali, orario e diretta streaming su Dazn

Torna in campo il Napoli per il posticipo della 31ª giornata di Serie A. Oggi, lunedì 7 aprile alle 20:45, gli azzurri sfidano il Bologna allo stadio Dall'Ara con l'obiettivo di accorciare sull'Inter ...

Roma-Juventus Serie A: formazioni, orario e dove seguire il big match dell’Olimpico

Dopo la vittoria contro il Lecce, la Roma ospita la Juventus all’Olimpico oggi, domenica 6 aprile, alle 20:45, nel big match della 31ª giornata di Serie A. In palio punti cruciali nella lotta al ...