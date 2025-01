Atalanta: Obiettivo Ottavi di Champions League

L'Atalanta si prepara ad affrontare il Barcellona oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, nell'ultima giornata della fase a gironi della Champions League. Attualmente, la squadra di Gian Piero Gasperini occupa il settimo posto in classifica con 14 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta. Una vittoria al Camp Nou garantirebbe ai bergamaschi l'accesso diretto agli ottavi di finale. In caso di pareggio, la qualificazione dipenderebbe dai risultati delle altre squadre in corsa per un posto tra le prime otto. La differenza reti dell'Atalanta, attualmente a +14, rappresenta un vantaggio in caso di arrivo a pari punti.

Il Barcellona, già qualificato agli ottavi con 18 punti, affronta la partita con la possibilità di chiudere al primo posto in caso di vittoria e contemporanea sconfitta del Liverpool contro il PSV. Per l'Atalanta, una vittoria significherebbe evitare i playoff e accedere direttamente agli ottavi. In caso di pareggio, la squadra di Gasperini dovrà attendere i risultati delle concorrenti per determinare la propria posizione finale.

La partita si disputerà alle ore 21:00 presso lo stadio Olimpico Lluís Companys di Barcellona. Per i tifosi italiani, la diretta televisiva sarà disponibile su Sky Sport Max e Sky Sport 254, con streaming su Sky Go e Now.

L'Atalanta arriva a questo appuntamento dopo una convincente vittoria per 5-0 contro lo Sturm Graz, con reti di Retegui, De Ketelaere, Lookman, Brescianini e Pasalic. Questo successo ha consolidato la posizione della squadra nella competizione europea, mantenendo vive le speranze di una qualificazione diretta agli ottavi.

Tuttavia, l'Atalanta dovrà fare a meno dell'attaccante Ademola Lookman, assente per un infortunio al ginocchio subito in allenamento. Nonostante questa assenza, la squadra è determinata a ottenere un risultato positivo contro il Barcellona e a proseguire il proprio cammino in Champions League.

Atalanta-Napoli Serie A: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita in diretta tv - Il Gewiss Stadium di Bergamo ospita oggi, sabato 18 gennaio 2025, alle 20:45, il confronto tra Atalanta e Napoli, valido per la ventunesima giornata di Serie A. La partita rappresenta un importante scontro diretto per la corsa al titolo, con il Napoli attualmente in testa alla classifica con 47 punti e l'Atalanta al terzo posto con 43 punti.

Atalanta-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming - Il Gewiss Stadium di Bergamo ospiterà oggi, martedì 14 gennaio 2025, alle 20:45, il recupero della 19ª giornata di Serie A tra Atalanta e Juventus, rinviata per gli impegni di entrambe le squadre in Supercoppa Italiana. L'Atalanta, attualmente terza in classifica con 42 punti, mira a ridurre il distacco dalla capolista Napoli.

Supercoppa Italiana: l'Inter supera l'Atalanta 2-0 e vola in finale - L'Inter ha conquistato l'accesso alla finale della Supercoppa Italiana, superando l'Atalanta con un netto 2-0 nella semifinale disputata a Riyad. Protagonista assoluto dell'incontro è stato Denzel Dumfries, autore di una doppietta decisiva nella ripresa.