Atalanta-Lazio Serie A oggi alle 18: formazioni ufficiali, orario e dove vederla in diretta tv e streaming

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, l’Atalanta prova a rilanciarsi ospitando la Lazio nel primo big match della domenica di Serie A. Oggi, domenica 6 aprile, la sfida è in programma alle 18 al Gewiss Stadium, con i nerazzurri a caccia di punti preziosi per restare agganciati alla zona Champions League. I biancocelesti, reduci da una fase complicata, puntano invece a rientrare nella corsa al quarto posto.

Gasperini ritrova Ederson e valuta l'inserimento di Pasalic sulla trequarti, alle spalle del duo Lookman-Retegui. Baroni dovrebbe rilanciare Tavares dal primo minuto. Di seguito le probabili formazioni per la 31ª giornata di campionato:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman, Retegui. Allenatore: Gasperini.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Vecino, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Dia. Allenatore: Baroni.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (canale 251) e su Dazn, con visione disponibile anche in streaming tramite Sky Go e l'app di Dazn.

Parma-Inter Serie A oggi alle 18: formazioni ufficiali, diretta tv e streaming su Dazn - Dopo il pareggio nel derby di Coppa Italia contro il Milan, l'Inter torna in campo per la 31ª giornata di Serie A contro il Parma allo stadio Tardini. Fischio d’inizio oggi, sabato 5 aprile, alle ore 18. I nerazzurri cercano altri tre punti per restare al comando della classifica, con il Napoli secondo a sole tre lunghezze.

Fiorentina-Milan Serie A: formazioni, orario e diretta TV della sfida del Franchi - Big match al Franchi per la 31ª giornata di Serie A: oggi, sabato 5 aprile, la Fiorentina ospita il Milan alle ore 20:45. I rossoneri arrivano dal pareggio nel derby contro l’Inter in Coppa Italia e dalla sconfitta subita a Napoli in campionato, e puntano a risalire la classifica, dove attualmente occupano il nono posto.

Genoa-Udinese: formazioni, orario e diretta TV dell'anticipo di Serie A - La Serie A torna protagonista con l'anticipo della 31ª giornata tra Genoa e Udinese, in programma oggi, venerdì 4 aprile, alle ore 20:45 allo stadio Marassi. I rossoblù cercano punti per avvicinarsi alla quota salvezza e per ridurre il distacco dai friulani, attualmente decimi con 40 punti, cinque in più dei liguri.