Serie A: Roma domina il girone di ritorno, Inter insegue, Atalanta in calo

La stagione 2024-2025 della Serie A sta offrendo emozioni e sorprese, soprattutto nel girone di ritorno. Dopo la 29ª giornata, la classifica evidenzia performance contrastanti tra le squadre.

Roma al comando nel girone di ritorno

La Roma guida la classifica del girone di ritorno con 26 punti in 10 partite, frutto di otto vittorie e due pareggi. La squadra di Claudio Ranieri ha ottenuto sei vittorie consecutive dalla 24ª alla 29ª giornata, dimostrando solidità e continuità.

Inter e Bologna in ascesa

L'Inter di Simone Inzaghi segue con 23 punti nel girone di ritorno. La vittoria contro l'Atalanta ha permesso ai nerazzurri di distanziare la squadra di Gasperini di sei punti e il Napoli di tre, consolidando la loro posizione in classifica. Il Bologna, con 21 punti, ha mostrato una crescita significativa, culminata nella vittoria per 5-0 contro la Lazio.

Juventus e altre contendenti

La Juventus ha raccolto 19 punti nel girone di ritorno, con sei vittorie, un pareggio e tre sconfitte, mantenendo il quarto posto utile per la qualificazione in Champions League. Torino, Milan e Napoli seguono con 17 punti ciascuna. Il Torino di Paolo Vanoli sta disputando un'ottima seconda parte di campionato, mentre il Milan di Sérgio Conceição alterna risultati positivi e negativi. Il Napoli di Antonio Conte ha subito un calo, con cinque pareggi e una sconfitta nelle ultime sette gare, dopo una serie di sette vittorie consecutive.

Atalanta e Lazio in difficoltà

Atalanta e Lazio hanno accumulato 16 punti ciascuna nel girone di ritorno. Entrambe le squadre hanno avuto un percorso altalenante e sono state superate dalla Roma, che ha recuperato dieci punti su di loro.

Udinese e Genoa hanno ottenuto 15 punti, mostrando una buona costanza di risultati. La Fiorentina, nonostante la vittoria contro la Juventus, ha totalizzato solo 13 punti. Como, Hellas Verona, Cagliari e Lecce hanno avuto prestazioni altalenanti, raccogliendo tra gli 11 e i 9 punti. Parma e Venezia hanno ottenuto 6 punti, Monza 5 ed Empoli solo 2, evidenziando difficoltà in questa fase del campionato.

La classifica del girone di ritorno rispecchia l'andamento attuale delle squadre, con la Roma in testa grazie a una serie di risultati positivi, seguita da Inter e Bologna. Alcune formazioni, come Atalanta e Lazio, stanno attraversando un periodo di flessione, mentre altre cercano di risalire la classifica in questa fase cruciale della stagione.

