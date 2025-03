Atalanta valuta Thiago Motta come possibile successore di Gasperini

L'Atalanta sta considerando Thiago Motta per sostituire Gian Piero Gasperini alla guida tecnica nella prossima stagione. Gasperini, dopo nove anni alla guida del club bergamasco, ha annunciato che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2026, lasciando aperta la possibilità di un addio anticipato al termine dell'attuale stagione.

Thiago Motta, recentemente esonerato dalla Juventus, è tra i candidati principali per la panchina dell'Atalanta. Il giovane allenatore ha già avuto esperienze significative in Serie A, avendo guidato Genoa, Spezia e Bologna, ottenendo con quest'ultimo una storica qualificazione alla UEFA Champions League.

Parallelamente, Gasperini è in trattative con la Roma per assumere il ruolo di allenatore nella prossima stagione. Claudio Ranieri, attuale tecnico giallorosso, ha già discusso con Gasperini riguardo a un possibile incarico, evidenziando l'interesse della dirigenza romanista.

Oltre a Thiago Motta, l'Atalanta sta valutando altri profili per la panchina, tra cui Maurizio Sarri, Vincenzo Italiano, Igor Tudor e Francesco Farioli.

