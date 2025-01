Gli sviluppatori di Destiny 2 presentano Eresia, atto I

Oggi gli sviluppatori di Destiny 2 hanno presentato in anteprima i contenuti del primo atto di Destiny 2: Eresia, in uscita il 4 febbraio 2025. Durante la diretta, il team narrativo ha fatto alcune anticipazioni sul ritorno dell'Astrocorazzata – la nave dell'alveare nota fin dai tempi di Destiny 1 – sulla ricomparsa di certi volti familiari amici e nemici, e sulla scoperta di una nuova Eco.Gli sviluppatori hanno anche parlato di una nuova attività, del Mondo Inferiore, di nuove armi e armature, delle nuove nature di sottoclasse e della gara della segreta "Dottrina dilaniata" in programma per il 7 febbraio. Per scoprire di più sul prossimo episodio di Destiny 2, in arrivo la prossima settimana, guarda qui (https://www.twitch.tv/bungie/videos) il video della diretta.

Una delle sorprese della diretta è stata la rivelazione della collaborazione tra Bungie e Lucasfilm Games, la quale porterà su Destiny 2 nuovi elementi a tema Star Wars. Tra questi, i decori per armatura ispirati agli assaltatori e alle guardie reali dell'Impero Galattico. I nuovi set e accessori introdurranno degli aspetti dell'universo di Star Wars nel sistema solare di Destiny 2: Eresia a partire dal 4 febbraio.

Il Game2Give 2025 è ufficialmente iniziato: la community di Bungie Foundation e 200 fra i migliori creatori di contenuti uniscono le forze per fare la differenza nel mondo. Questa iniziativa a cadenza annuale supporta Bungie Foundation nella sua missione: contribuire al benessere dei bambini, far valere i diritti delle comunità sottorappresentate e fornire aiuto alle popolazioni in stato di bisogno. Tra gli incentivi alle donazioni di quest'anno, un emblema, un emote e un astore nuovi ed esclusivi, oltre agli emblemi ripescati dall'archivio per dare la possibilità ai guardiani di procurarsi delle chicche del passato.L'evento, che prevede una serie di trasmissioni con tanto di sfide divertenti, premi e rari articoli all'asta, si concluderà con la grande diretta (https://www.twitch.tv/bungiefoundation) del 6 febbraio.Game2Give sta inoltre aiutando le comunità colpite dagli incendi che hanno devastato Los Angeles tramite la vendita di un pacchetto esclusivo con maglietta ed emblema, ora prenotabile. Un valore minimo di 15 $ per articolo sarà devoluto a Direct Relief e California Fire Foundation. Maggiori informazioni nel Settimanale di casa Destiny della scorsa settimana. Per saperne di più su Game2Give e su come fare una donazione a Bungie Foundation, visita il sito www.game2give.com.

L'atto III di Destiny 2: Redivivo inizia oggi - In arrivo con l'atto III, la nuova missione esotica "La caduta di un Kell"Oggi Bungie ha lanciato l'atto III di Destiny 2: Redivivo, il quale darà ai guardiani la possibilità di giocare alla nuova missione esotica "La caduta di un Kell" e di ottenere Zanna del Flagello, il nuovo fucile a pompa spara slug esotico da vuoto vampiresco.

L'evento dell'Aurora torna su Destiny 2 - Festeggiamo il tanto atteso ritorno di Eva Levante alla Torre per la festa dell'Aurora, durante la quale i giocatori potranno ricorrere alle palle di neve per congelare e frantumare i nemici, nonché recuperare ingredienti per sfornare dolci da consegnare a tutti gli alleati del sistema.

Scopri la Tomba degli Anziani nell'atto II di Destiny 2: Redivivo - I guardiani sono chiamati a combattere nello spirito di Street Fighter 6 Trailer di lancio https://youtu.be/ZuTrEyAU7KE L'atto II di Destiny 2: Redivivo inizia domani, 19 novembre. Tra i nuovi contenuti, la modalità "Tomba degli Anziani", armi e caratteristiche del manufatto, la collaborazione con Street Fighter 6 e non solo.