Destiny 2 - contenuti dell'atto II di Eresia

Gli sviluppatori di Destiny 2 presentano i contenuti dell'atto II di Eresia

Oggi gli sviluppatori di Destiny 2 hanno presentato alcuni dei contenuti in uscita l'11 marzo 2025 con l'atto II di Destiny 2: Eresia. Nella diretta si è parlato degli sviluppi della storia, della nuova attività "Corte delle Lame", dell'equipaggiamento e delle modifiche del manufatto dell'atto II. Inoltre, ci sono state delle anticipazioni su contenuti speciali quali "Rito dei Nove", un'attività gratuita per tutti i giocatori.

I guardiani potranno fiondarsi nella Corte delle Lame a partire dall'11 marzo e ricordare così i tempi di "Corte di Oryx", l'evento pubblico tanto amato di Destiny 1. Qui i giocatori affronteranno dei nemici sempre più forti per determinare chi sarà l'erede al trono del Re dei Corrotti; a questo scopo, si serviranno di rune pensate per migliorare lo stile di gioco e superare le sfide. Per scoprire di più su Destiny 2: Eresia e i prossimi contenuti di gioco, il video integrale della diretta è disponibile qui.Oggi parte l'evento annuale dei Momenti di Trionfo, il quale festeggia i traguardi che i guardiani hanno raggiunto nel corso de La Forma Ultima. In questo evento gratuito, i giocatori sono invitati a sbloccare vari trionfi tramite il completamento delle attività per ottenere delle ricompense esclusive, tra cui l'ambitissimo titolo MMXXIV.

Completando quanto segue entro le 18:59 italiane del 6 maggio 2025, si sbloccherà l'acquisto della relativa Ricompensa di Bungie nel Bungie Store.

Magliettina dei Momenti di Trionfo: si ottiene completando il trionfo per il codice della magliettina dei Momenti di Trionfo.

si ottiene completando il trionfo per il codice della magliettina dei Momenti di Trionfo. Spilla Luce e Oscurità dei Momenti di Trionfo: si ottiene completando il trionfo "Luce e Oscurità".

si ottiene completando il trionfo "Luce e Oscurità". Spilla del titolo MMXXIV: si ottiene completando il titolo MMXXIV.

Da oggi e fino all'11 marzo 2025, il Bungie Store propone una serie di offerte su diversi articoli, come lo sconto del 15% sulla versione Asso di Picche di Nerf con decoro di gioco esclusivo incluso. Offerte da non perdere anche su articoli e poster della mostra d'arte, nonché sull'abbigliamento dell'Aurora e prodotti da trionfo a prezzi incredibilmente scontati. Inoltre, determinati articoli avranno un costo di spedizione fisso di 7,77 €.**I costi fissi di spedizione di 7,77 € si applicano agli articoli acquistati tra le 18:00 del 4 marzo 2025 e le 16:59 dell'11 marzo 2025 (ora italiana) e solo al servizio di spedizione via terra ordinario effettuato negli Stati Uniti contigui, nell'UE e nel Regno Unito.

Destiny 2, Dottrina dilaniata - Trailer di lancio:https://www.youtube.com/watch?v=-RZIhS7QFDQDestiny 2 ha lanciato la nuova segreta, "Dottrina dilaniata", nella quale i guardiani – guidati da Savathûn – attraverseranno una nave piramidale piena di terrori. Con il lancio dell'attività si è dato inoltre il via alla gara della segreta, per cui le squadre partecipanti hanno dovuto completare "Dottrina dilaniata" in modalità Contesa.

L'atto I di Destiny 2: Eresia inizia oggi - Accessori e armature a tema Star Wars ora disponibiliTrailer di lancio:https://youtu.be/n4UcKCr9GEYOggi ha inizio Destiny 2: Eresia, l'ultimo episodio de La Forma Ultima, il quale proporrà nuove attività, una nuova storia, armi nuove e riproposte, nuove nature di sottoclasse e altro ancora.

Gli sviluppatori di Destiny 2 presentano Eresia, atto I - Svelati gli accessori e le armature a tema Star WarsOggi gli sviluppatori di Destiny 2 hanno presentato in anteprima i contenuti del primo atto di Destiny 2: Eresia, in uscita il 4 febbraio 2025. Durante la diretta, il team narrativo ha fatto alcune anticipazioni sul ritorno dell'Astrocorazzata – la nave dell'alveare nota fin dai tempi di Destiny 1 – sulla ricomparsa di certi volti familiari amici e nemici, e sulla scoperta di una nuova Eco.