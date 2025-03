Destiny 2: Eresia Atto II - Corte delle Lame

Oggi ha inizio l'atto II di Destiny 2: Eresia con nuove attività, altre cinque armi per l'Arsenale eretico, nuove modifiche del manufatto e non solo."Corte delle Lame" è la nuova attività a tre giocatori nella quale si affrontano ondate di nemici sempre più forti nella corsa al trono del Re dei Corrotti. L'attività, ispirata alla "Corte di Oryx" di Destiny 1, presenta meccaniche di gioco incentrate sulle rune che permetteranno ai giocatori di migliorare il proprio stile di gioco e superare così scontri sempre più difficili.

Sempre oggi, titani, stregoni e cacciatori potranno iniziare a competere nelle diverse sfide dei Giochi dei Guardiani per dimostrare la superiorità della propria classe. Quest'anno l'evento propone "Attacco rapido", un'attività a difficoltà crescente e con tre diverse modalità che include gli scontri con i boss più impegnativi delle campagne, delle missioni esotiche e delle missioni della storia stagionale di Destiny 2. Completando almeno tre scontri in qualsiasi modalità si otterrà un'arma dei Giochi dei Guardiani, mentre superando la modalità esperto si avrà la possibilità di guadagnare le armi dei Giochi dei Guardiani in versione prodigiosa ottimizzata.I Momenti di Trionfo continuano per festeggiare i traguardi che i guardiani hanno raggiunto nel corso de La Forma Ultima. L'evento gratuito consente ai giocatori di completare dei trionfi tramite varie attività per ottenere delle ricompense esclusive e l'ambitissimo titolo MMXXIV.

Completando quanto segue entro le 18:59 italiane del 6 maggio 2025, si sbloccherà l'acquisto della relativa Ricompensa di Bungie nel Bungie Store.

Magliettina dei Momenti di Trionfo: si sblocca completando il trionfo per il codice della magliettina dei Momenti di Trionfo.

Spilla Luce e Oscurità dei Momenti di Trionfo: si sblocca completando il trionfo "Luce e Oscurità".

Spilla del titolo MMXXIV: si sblocca completando il titolo MMXXIV.

Destiny 2 - contenuti dell'atto II di Eresia - Gli sviluppatori di Destiny 2 presentano i contenuti dell'atto II di Eresia Oggi gli sviluppatori di Destiny 2 hanno presentato alcuni dei contenuti in uscita l'11 marzo 2025 con l'atto II di Destiny 2: Eresia. Nella diretta si è parlato degli sviluppi della storia, della nuova attività "Corte delle Lame", dell'equipaggiamento e delle modifiche del manufatto dell'atto II.

Destiny 2, Dottrina dilaniata - Trailer di lancio:https://www.youtube.com/watch?v=-RZIhS7QFDQDestiny 2 ha lanciato la nuova segreta, "Dottrina dilaniata", nella quale i guardiani – guidati da Savathûn – attraverseranno una nave piramidale piena di terrori. Con il lancio dell'attività si è dato inoltre il via alla gara della segreta, per cui le squadre partecipanti hanno dovuto completare "Dottrina dilaniata" in modalità Contesa.

L'atto I di Destiny 2: Eresia inizia oggi - Accessori e armature a tema Star Wars ora disponibiliTrailer di lancio:https://youtu.be/n4UcKCr9GEYOggi ha inizio Destiny 2: Eresia, l'ultimo episodio de La Forma Ultima, il quale proporrà nuove attività, una nuova storia, armi nuove e riproposte, nuove nature di sottoclasse e altro ancora.