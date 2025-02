Destiny 2, Dottrina dilaniata

Trailer di lancio:https://www.youtube.com/watch? v=-RZIhS7QFDQDestiny 2 ha lanciato la nuova segreta, "Dottrina dilaniata", nella quale i guardiani – guidati da Savathûn – attraverseranno una nave piramidale piena di terrori. Con il lancio dell'attività si è dato inoltre il via alla gara della segreta, per cui le squadre partecipanti hanno dovuto completare "Dottrina dilaniata" in modalità Contesa.

Portando a termine la segreta entro le 18:59 italiane del 6 maggio 2025, si sbloccherà l'acquisto delle Ricompense di Bungie associate a "Dottrina dilaniata", ossia la camicia felpata, la spilla e il braccialetto della segreta. I guardiani che invece riuscissero a completare il titolo Penetrante entro le 18:59 italiane del 6 maggio 2025, sbloccheranno tramite le Ricompense di Bungie l'acquisto della spilla del titolo di "Dottrina dilaniata".

Nel nuovo episodio Destiny 2: Eresia iniziato questa settimana, i guardiani sono tornati a bordo dell'Astrocorazzata, la nave ammiraglia di Oryx. Oltre a nuove armi, armature, nature di sottoclasse e modifiche del manufatto, l'episodio propone "Mondo Inferiore", un'attività a tre giocatori nella quale i giocatori sono chiamati a controllare il potere della corruzione, a neutralizzare le ancore di eversione e a impedire un'invasione su larga scala dei corrotti.

Si tratta di una modalità di gioco simile al Reame Infranto e alla Spira, con scontri casuali, sfide uniche e la possibilità di migliorare la propria configurazione tramite dei doni di potenziamento.

L'atto I di Destiny 2: Eresia inizia oggi - Accessori e armature a tema Star Wars ora disponibiliTrailer di lancio:https://youtu.be/n4UcKCr9GEYOggi ha inizio Destiny 2: Eresia, l'ultimo episodio de La Forma Ultima, il quale proporrà nuove attività, una nuova storia, armi nuove e riproposte, nuove nature di sottoclasse e altro ancora.

Gli sviluppatori di Destiny 2 presentano Eresia, atto I - Svelati gli accessori e le armature a tema Star WarsOggi gli sviluppatori di Destiny 2 hanno presentato in anteprima i contenuti del primo atto di Destiny 2: Eresia, in uscita il 4 febbraio 2025. Durante la diretta, il team narrativo ha fatto alcune anticipazioni sul ritorno dell'Astrocorazzata – la nave dell'alveare nota fin dai tempi di Destiny 1 – sulla ricomparsa di certi volti familiari amici e nemici, e sulla scoperta di una nuova Eco.

L'atto III di Destiny 2: Redivivo inizia oggi - In arrivo con l'atto III, la nuova missione esotica "La caduta di un Kell"Oggi Bungie ha lanciato l'atto III di Destiny 2: Redivivo, il quale darà ai guardiani la possibilità di giocare alla nuova missione esotica "La caduta di un Kell" e di ottenere Zanna del Flagello, il nuovo fucile a pompa spara slug esotico da vuoto vampiresco.