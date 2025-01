WWE 2K25, il nuovo capitolo arriverà a marzo

Roman Reigns è la star di copertina di WWE 2K25, il franchise si evolve con lo Showcase Bloodline, caratteristiche di gioco migliorate, nuovi tipi di match e la nuova esperienza “The Island”.

Tra le novità più importanti c’è il pacchetto Bloodline Edition, il pacchetto Deadman Edition, il roster più ampio di sempre, incontri intergender e molto altro ancora.

Oggi 2K ha annunciato che WWE 2K25, il nuovo capitolo della serie di videogiochi di punta della WWE sviluppato da Visual Concepts, arriverà a marzo per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series, Xbox One e PC. Tra le Superstar WWE più decorate di tutti i tempi, “Il Tribal Chief originale”, Roman Reigns appare in posa eroica sulla copertina dell’Edizione Standard mentre il suo “Wiseman”, Paul Heyman, lo guarda. La copertina dell’Edizione Deadman celebra il 35° anniversario di una delle Superstar più temute e iconiche della storia della WWE, L’Imprenditore, con un profilo imponente, mentre la copertina dell’Edizione Bloodline presenta i membri delle fazioni Bloodline di Roman Reigns e Solo Sikoa, tra cui Jey Uso, Jimmy Uso, Paul Heyman, Sami Zayn, Jacob Fatu, Tama Tonga e Tonga Loa, che si intrecciano a radici e rami nell'iconico albero genealogico della Bloodline.

I nuovi aggiornamenti e le migliorie del gameplay includono 2K Showcase: The Bloodline's Dynasty, il primo racconto della saga Bloodline, celebrazione interattiva dell'eredità dell'estesa famiglia di wrestler Anoa'i, nuovi tipi di match e regole, come il match Underground, il match Bloodline Rules e gli incontri intergender, il ritorno delle Mosse concatenate, una nuova esperienza La mia ASCESA e molto altro ancora. Il roster più ampio di sempre di WWE 2K, composto da oltre 300 Superstar, Leggende e Hall of Famers, include John Cena, Rhea Ripley, The Rock, “Rowdy” Roddy Piper, CM Punk, “Stone Cold” Steve Austin, Jade Cargill, Diamond Dallas Page, Booker T, Ultimate Warrior, Trish Stratus e molti altri. Tra le novità il supporto della telecamera in terza persona durante gli incontri online e la possibilità per ogni giocatore di controllare la propria telecamera, oltre a nuove ambientazioni come gli archivi della WWE e il parcheggio NXT. WWE 2K25 EdizioneDeadman e L’Edizione Bloodline usciranno in tutto il mondo venerdì 7 marzo 2025, sette giorni prima dell’Edizione Standard, che sarà disponibile venerdì 14 marzo 2025.

“Sono personalmente e professionalmente entusiasta che l’unico originale Tribal Chief e l’intera famiglia degli Anoa'i siano al centro di WWE 2K25”, ha dichiarato Roman Reigns. “Abbiamo costruito questo momento per generazioni e sfido i giocatori di tutto il mondo a mostrare a me e al mio Wiseman, Paul Heyman, quello che sanno fare dimostrando di essere degni dell'attenzione del loro Tribal Chief”.

WWE 2K25 presenta anche un'ambiziosa aggiunta al franchise per i giocatori PS5 e Xbox Series X|S - The Island - un mondo online interattivo a tema WWE che offre un'esperienza coinvolgente permettendo ai giocatori di concentrarsi sul single-player, con l'obiettivo finale di guadagnare una posizione in The Bloodline e di interagire e competere con altri giocatori che incontrano.

“WWE 2K25 amplia la nostra formula vincente toccando quasi tutti gli aspetti dell'esperienza del giocatore”, ha dichiarato Greg Thomas, presidente di Visual Concepts. “Il nostro nuovo approccio al 2K Showcase e alle storyline

di La mia ASCESA sfrutta appieno la creatività del team di sviluppo e siamo entusiasti che la nostra community possa godere di queste caratteristiche aggiornate”.

WWE 2K25 introduce diversi aggiornamenti e migliorie alle caratteristiche del gioco:

2K Showcase: The Bloodline’s Dynasty : Il nuovissimo 2K Showcase, condotto da “The Wiseman” Paul Heyman, celebra una delle dinastie familiari più iconiche del wrestling: The Bloodline e la famiglia estesa degli Anoa'i. Con Roman Reigns, The Rock, Yokozuna, Jacob Fatu e altri ancora, i giocatori possono rivivere gli storici showdown o ribaltare il copione e cambiare l'esito di alcuni incontri. Gli incontri da sogno tra i membri della Bloodline e le Superstar e Leggende della WWE offrono anche un elemento di fantasia “E se ?” che genererà dibattiti tra i fan, oltre ad alcune sorprese in serbo per loro;

: mondo interattivo composto da una serie di aree a tema WWE, The Island offre ai giocatori l'opportunità di incontrare e sfidare altri giocatori, mentre competono per ottenere un contratto WWE impressionando il loro “Tribal Chief” Roman Reigns. Completando missioni, affrontando sfide, gareggiando in eventi dal vivo, guadagnando contenuti sbloccabili e potenziando e personalizzando La mia SUPERSTAR attraverso i diversi capitoli della storia, The Island permette ai giocatori di andare al di là delle corde e di “governare oltre il ring”. Disponibile solo su PS5® e Xbox Series X|S; Un roster per tutte le epoche: WWE 2K25 offre una schiera impareggiabile di Superstar RAW, SmackDown e NXT attuale oltre a Leggende e personaggi della WWE Hall of Famers. L'ampio roster di oltre 300 personaggi giocabili abbraccia diverse generazioni e comprende Cody Rhodes, Liv Morgan, Rey Mysterio, Bret “Hitman” Hart, Jacob Fatu, Rob Van Dam, Lita, LA Knight, Chyna, Batista, Nia Jax, Becky Lynch e altri ancora;

: Il wrestling intergender fa il suo atteso debutto nel franchise WWE 2K! Le Superstar WWE e quelle create dal giocatore nelle sezioni maschile e femminile possono ora sfidarsi tra loro con incontri illimitati in tutte le modalità di gioco. Altre caratteristiche includono il ritorno delle Mosse concatenate, del match Bloodline Rules, del match Underground e dei nuovi tuffi dalle barricate! Maggiori dettagli sui nuovi incontri saranno comunicati a breve; Il mio GM Multiplayer online : Gli intrepidi GM possono portare il loro show in giro e sfidare i general manager di tutto il mondo nel migliorato Il mio GM per WWE 2K25, ora con multiplayer online per un massimo di quattro giocatori. I giocatori scelgono le Superstar e le Leggende WWE per il roster del loro show settimanale e guidano il loro brand attraverso stagioni di più settimane con una selezione più ampia di Direttori Generali, eventi Premium Live multimarchio e altro ancora;

: la sfida con le carte collezionabili è tornata con caratteristiche aggiornate, nuovi contenuti e più modalità di gioco. Guerra tra Fazioni presenta ora ben 50 nuovi stage. World Tour sostituisce Terreni di Prova, consentendo ai giocatori di viaggiare in diverse località con un approccio non lineare, mentre il supporto aggiuntivo per eventi dal vivo e partite online e i nuovi eventi della community offrono una maggiore rigiocabilità. Nuovi pacchetti di carte e obiettivi a tema continueranno a uscire regolarmente nel corso dell'anno con aggiornamenti stagionali dei contenuti*; La mia ASCESA : i giocatori guidano la loro La mia SUPERSTAR della divisione femminile o maschile in una storia La mia ASCESA unica e multi-genere in cui Bayley, Kevin Owens e altre Superstar si infiltrano in NXT nel tentativo di prendere il controllo dell'intera WWE. Nuove scelte portano a differenti storyline, oltre ad ambienti innovativi per i combattimenti, arene sbloccabili, nuovi personaggi, oggetti utilizzabili e altro ancora. Le storyline coinvolgeranno Jey Uso, Bianca Belair, Seth Rollins e altre Superstar WWE;

: La modalità sandbox di WWE 2K riceve nuovi aggiornamenti per dare ai giocatori un maggiore controllo sulla loro esperienza nell'Universo, compreso il tanto atteso ritorno dei promo! Il nuovo sistema include diversi tipi di promo ed esiti, con nuovi filmati e scelte ramificate; Menù creazioni: Il marchio di fabbrica del franchise WWE 2K, il menù di creazioni più dettagliato e solido della categoria, rimane una delle forze trainanti dell'espressione personale dei giocatori che progettano le proprie Superstar personalizzate, i GM, gli arbitri, le arene, le entrate, i set di mosse, i campionati, i cartelli della folla e altro ancora.

Edizioni WWE 2K25

WWE 2K25 presenta tre edizioni del gioco: Edizione Standard, Edizione Deadman e Edizione Bloodline:

L'Edizione Standard offrirà il Dual-Gen, disponibile sia per le console Gen 9 (PS5 e Xbox Series X|S) che per le console Gen 8 (PS4, Xbox One) e per il PC;

o Offerte bonus pre-ordine: I giocatori che preordinano l'Edizione Standard di WWE 2K25 riceveranno il Pacchetto Wyatt Sicks, un pacchetto bonus di contenuti che include cinque Superstar giocabili - Uncle Howdy, Dexter Lumis, Nikki Cross, Joe Gacy e Erick Rowan - e, solo per PS5 e Xbox Series X|S, gli oggetti cosmetici della maschera di Uncle Howdy e Nikki Cross per The Island. I giocatori che preordinano l’Edizione Standard (digitale) riceveranno anche il gioco base WWE 2K24 Cross-Gen (digitale);

L’ Edizione Deadman sarà disponibile per PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. L’ Edizione Deadman include l’ Edizione Standard e il Pacchetto Wyatt Sicks , oltre al Pacchetto Bonus Edizione Deadman che include le carte Persona Mattel Elite Imprenditore “Grandi Successi” e Imprenditore Original ('90), le Superstar giocabili, un oggetto Urna utilizzabile, l'oggetto cosmetico Imprenditore '95 Mask per The Island solo su PS5 e Xbox Series X|S e Brother Love Manager, oltre a un Season Pass per tutti e cinque i pacchetti di personaggi DLC post-lancio e 15.000 VC. L’ Edizione Deadman sarà disponibile dal 7 marzo 2025, sette giorni prima dell’ Edizione Standard . I giocatori che preordineranno l’ Edizione Deadman riceveranno anche il gioco base WWE 2K24 Cross-Gen (digitale);

Per ulteriori informazioni su WWE 2K25, visitare il sito ufficiale del gioco.