WWE 2K25: la Bloodline Edition e la Deadman Edition sono ora disponibili

Rule Beyond the Ring" in WWE 2K25; la Bloodline Edition e la Deadman Edition sono ora disponibili in tutto il mondo.

Scopri i progressi del franchise, il gameplay migliorato, le nuove tipologie di match, tra cui Intergender e Bloodline Rules, il roster più ampio di sempre, la nuova esperienza "The Island" e tanto altro ancora.

Oggi 2K ha annunciato che la Bloodline Edition e la Deadman Edition di WWE 2K25, il più recente capitolo della serie di videogiochi WWE sviluppata da Visual Concepts, sono ora disponibili su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam. La Bloodline Edition ha come star di copertina Roman Reigns e i membri della sua potente dinastia, The Bloodline, mentre la Deadman Edition introduce l'iconico Undertaker. La Standard Edition, con Roman Reigns e il suo “Wiseman” Paul Heyman in copertina, sarà invece disponibile venerdì 14 marzo 2025.

THIS IS GONNA BE BIG! | WWE 2K25 Official Launch Trailer | 2K

"Il nostro team accoglie ogni anno con entusiasmo la sfida di portare il franchise WWE 2K a un livello superiore", ha dichiarato Greg Thomas, Presidente di Visual Concepts. "Siamo particolarmente orgogliosi di offrire il miglior gameplay e la miglior grafica mai vista fino ad oggi in WWE 2K25, così come nuove tipologie di match, modalità ed esperienze narrative che siamo certi piaceranno ai giocatori."

WWE 2K25 vanta una serie di nuove modalità e miglioramenti, tra quelli più amati dai fan troviamo:

2K Showcase: La Dinastia The Bloodline : Il nuovissimo 2K Showcase, presentato da "Wiseman" Paul Heyman, celebra una delle dinastie WWE più iconiche - La Bloodline e le famiglie Anoa’i, Fatu e Maivia. I giocatori sono invitati a rivivere, cambiare e riscrivere la storia della Bloodline attraverso momenti iconici. Rivivi vittorie indimenticabili, tra le quali Yokozuna vs. Hulk Hogan a King of the Ring nel '93, e Rocky Maivia vs. Hunter Hearst Helmsley a RAW nel '97. Cambia la storia dando ancora più gloria alla Bloodline, vendicando sconfitte chiave, come Rikishi vs. "Stone Cold" Steve Austin al No Mercy nel 2000 e il fatidico incontro per il titolo tra Roman Reigns e Seth Rollins alla Royal Rumble 2022. Riscrivi la storia con match da sogno, come quello di Wild Samoans vs. Dudley Boyz. Guarda il trailer qui;

Edizioni di WWE 2K25

WWE 2K25 Standard Edition:

? Offre il Dual-Gen ed è disponibile per le console di Gen 9 (PS5 e Xbox Series X|S), Gen 8 (PS4, Xbox One) e PC;

? Bonus Pre-Ordine: I giocatori che pre-ordinano la WWE 2K25 Standard Edition riceveranno il Pacchetto Wyatt Sicks, un pacchetto bonus di contenuti che include cinque Superstars giocabili - Uncle Howdy, Dexter Lumis, Nikki Cross, Joe Gacy ed Erick Rowan - più, solo per PS5 e Xbox Series X|S, oggetti in-game con la maschera di Uncle Howdy e Nikki Cross per The Island. I giocatori che pre-ordinano la versione digitale della Standard Edition riceveranno anche il gioco base WWE 2K24 Standard Edition (digitale);

WWE 2K25 Deadman Edition:

? Disponibile per PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC;

? La Deadman Edition include la Standard Edition e il Pacchetto Wyatt Sicks, oltre al Pacchetto Deadman Edition Bonus che comprende le carte persona Mattel Elite “Greatest Hits” Undertaker e Original Undertaker (‘90) e le Superstars giocabili, un oggetto utilizzabile Urn, l'oggetto in-game Undertaker ‘95 Mask per The Island disponibile solo su PS5 e Xbox Series X|S, e il manager Brother Love;

? Season Pass per tutti e cinque i pacchetti di personaggi DLC post-lancio e 15.000 VC; WWE 2K25 The Bloodline Edition:

? Disponibile per PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC;

? Oltre alla Standard Edition e a tutto il contenuto bonus incluso nella Deadman Edition, la Bloodline Edition include il Ringside Pass (Season Pass più Superstar Mega-Potenziamento), il Pacchetto The Rock Nation of Domination, che include una carta persona Rock Nation of Domination e una Superstar giocabile, disponibile solo come parte della Bloodline Edition;

? Il Pacchetto Bloodline Edition Bonus, che include le carte persona Mattel Elite Series 114 Jey Uso e Mattel Elite “Greatest Hits” Roman Reigns e Superstars giocabili. Solo per Xbox Series X|S e PS5, questo pacchetto include oggetti in-game per The Island come la felpa Family Above All, laT-shirt OTC, il top Yeet Tank e gli occhiali Yeet, mentre per Steam include un ulteriore pacchetto da 32.500 VC; ? È incluso anche il WrestleMania 41 Pack, che contiene l'arena WrestleMania 41, due carte persona per i Superstar del Main Event di WrestleMania 41 e Superstar giocabili, e una nuova carta persona Superstar (TBA), che sarà disponibile nell'estate 2025.

