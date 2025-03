WWE 2K25: il DLC introdurrà icone WWE e celebri ospiti

I DLC di WWE 2K25 includeranno icone WWE e ospiti celebri, tra cui Penta, The Motor City Machine Guns, Jesse Ventura, Mark Henry, Jordynne Grace, The New Age Outlaws e molti altri.

Cinque pacchetti DLC di personaggi saranno disponibili post-lancio singolarmente e tramite il Season Pass.

Oggi 2K ha svelato l'elenco completo dei cinque pacchetti DLC di personaggi di WWE 2K25, una lineup stellare di Superstars WWE, Leggende e celebrità.

La roadmap dei DLC è ricca di Superstars WWE molto amate dai fan, tra cui Penta, The Motor City Machine Guns, Giulia, Stephanie Vaquer e Jordynne Grace, oltre a Leggende WWE come Mark Henry, i New Age Outlaws, Jesse Ventura, New Jack, Junk Yard Dog e Tito Santana. Presto verranno annunciate anche numerose apparizioni a sorpresa di celebrità fan della WWE provenienti dal mondo della musica e dello sport, offrendo qualcosa di speciale per tutti.

I DLC di WWE 2K25 includeranno 25 Superstars e celebrità giocabili, ciascuna con la propria carta La mia FAZIONE:

New Wave Pack - Maggio 2025

Alex Shelly;

Chris Sabin;

Giulia;

Stephanie Vaquer;

Ospite speciale non ancora svelato;

Dunk & Destruction Pack - Giugno2025

Abyss;

Great Khali;

Tre Superstar NBA non ancora svelate;

Fearless Pack - Luglio 2025

New Jack;

Jordynne Grace;

Penta;

Bull Nakano;

Ospite speciale non ancora svelato;

Attitude Era Superstars Pack - Settembre 2025

D’Lo Brown;

Billy Gunn;

Road Dogg;

Victoria;

Mark Henry;

Saturday Night’s Main Event Pack - Novembre 2025

Jesse Ventura;

Mr. Wonderful;

Tito Santana;

Junk Yard Dog;

Sid Justice.

La raccolta completa dei DLC sarà disponibile come parte del Season Pass di WWE 2K25, incluso nell'edizione WWE 2K25 Deadman Edition, e nell'edizione The Bloodline Edition come parte del Ringside Pass, sarà inoltre disponibile come add-on per l'edizione Standard. I pacchetti singoli DLC di personaggi saranno disponibili anche tramite acquisto separato.

Il Season Pass include anche il SuperCharger, che sblocca automaticamente le Leggende WWE contenute nel gioco base, le arene e i giochi disponibili nel negozio in-game, che possono altrimenti essere guadagnati tramite il gameplay. Il WWE 2K25 Ringside Pass, incluso nell'edizione The Bloodline Edition, è anch'esso disponibile e include il Season Pass, insieme al Mega-Potenziamento Superstar, che offre un potenziamento personalizzato per le Superstar di La mia ASCESA e 100K VC.

Saranno disponibili tre edizioni di WWE 2K25:

La Standard Edition disponibile in tutto il mondo venerdì 14 marzo 2025.

La Deadman Edition disponibile in digitale in tutto il mondo venerdì 7 marzo 2025. ? La Bloodline Edition disponibile in digitale in tutto il mondo venerdì 7 marzo 2025.

I giocatori che preordinano la WWE 2K25 Standard Edition riceveranno il Wyatt Sicks Pack, un pacchetto bonus di contenuti che include cinque Superstar giocabili: Uncle Howdy, Dexter Lumis, Nikki Cross, Joe Gacy ed Erick Rowan. I giocatori che preordinano qualsiasi edizione digitale di WWE 2K25 riceveranno anche la WWE 2K24 Standard Edition (digitale).

Paul Heyman, ci dà il benvenuto allo Showcase di WWE 2K25 - Rivivi, modifica e crea la storia della Bloodline con un nuovo e unico approccio alla narrazione e nuovi inserimenti nel roster più grande di sempre di WWE 2K. Oggi 2K ha rilasciato un trailer che presenta nei dettagli il 2K Showcase: La Dinastia della Bloodline in WWE 2K25, il primo racconto della saga della Bloodline e una celebrazione della storia delle famiglie di wrestler Anoa’i, Fatu e Maivia.

WWE 2K25 - Rule Beyond the Ring in The Island - WWE 2K25 invita i giocatori a sperimentare Rule Beyond the Ring nello scenario di The Island La nuovissima esperienza multiplayer immersiva di WWE 2K25 è disponibile esclusivamente per PS5 e Xbox Series X|S. Ieri notte 2K ha svelato i dettagli di The Island, la nuovissima e immersiva esperienza di WWE 2K25, disponibile esclusivamente per PS5® e Xbox Series X|S, dove i giocatori potranno esplorare quartieri a tema WWE, competere contro altri giocatori e affrontare emozionanti missioni, che sollevano la domanda: Hai tutto ciò che serve per guadagnarti il favore del tuo Tribal Chief, Roman Reigns? I dettagli sono disponibili nell'ultimo Ringside Report.

Primo gameplay trailer ufficiale di WWE 2K25 - Rule Beyond the Ring: il primo gameplay trailer ufficiale di WWE 2K25 offre un’anteprima dello Showcase di 2K: La Dinastia The Bloodline, nuovi tipi di match e caratteristiche Superstar del passato e del presente si affrontano in nuovi match Intergender, Underground Match, Bloodline Rules Match, mosse concatenate e molto altro ancora 2K ha presentato oggi l'esplosivo trailer di gameplay di WWE 2K25, con un primo sguardo alle nuove ed entusiasmanti modalità di gioco, tra cui nuove ambientazioni per le risse, tipi di match, La mia ASCESA Mutiny, la modalità online Il mio GM, La mia FAZIONE World Tour, un’anteprima dello Showcase di 2K: La Dinastia The Bloodline e un rapido sguardo al nuovo Rule Beyond The Ring e all’esperienza The Island che sarà disponibile per i giocatori su PS5 e Xbox Series X|S.