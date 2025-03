Recensione WWE 2K25

WWE 2K25 rappresenta l'ultima iterazione della celebre serie di videogiochi dedicata al wrestling professionistico, sviluppata da Visual Concepts e pubblicata da 2K Games. Disponibile su Clonsole e PC, il gioco mira a offrire un'esperienza coinvolgente sia per i fan di lunga data che per i nuovi giocatori. Oggi recensiamo la versione PS5.

La modalità Showcase di WWE 2K25 è incentrata sulla leggendaria fazione The Bloodline, permettendo ai giocatori di rivivere momenti iconici della carriera di Roman Reigns e dei suoi alleati. Guidata da Paul Heyman, questa modalità offre una narrazione approfondita delle rivalità e delle alleanze che hanno definito la storia recente della WWE.

Gamaplay

WWE 2K25 introduce una serie di migliorie che arricchiscono e perfezionano l’esperienza di gioco, mantenendo il gameplay solido e realistico dei capitoli precedenti, ma aggiungendo nuove funzionalità che ne aumentano la profondità. Tra le innovazioni più significative spicca l’introduzione dei match intergender, che consentono scontri tra wrestler di generi diversi, ampliando le possibilità strategiche e creative sia nelle modalità single-player che in quelle personalizzate. Un'altra novità importante è la telecamera dinamica in terza persona, che offre una prospettiva più ravvicinata e cinematografica, migliorando l’immersione nei combattimenti e rendendo il tutto più simile a una trasmissione televisiva. Il sistema di contromosse è stato affinato, bilanciando le reversal e introducendo counter specifici a seconda dell’attacco subito, aumentando così il livello strategico dei match.

WWE 2K25 porta anche una ventata d’aria fresca con la modalità "The Island", un hub sociale online in stile open-world dove i giocatori possono accettare sfide, partecipare a eventi speciali e interagire con altri utenti, oltre ad avere la possibilità di allenarsi con leggende WWE. Inoltre, il gioco beneficia di miglioramenti all’IA e alla fisica, con avversari più adattivi e reattivi e un motore fisico che rende gli impatti e le interazioni con gli oggetti più realistici, come la rottura dei tavoli e il movimento delle corde. Infine, i match risultano meno scriptati e più dinamici, con mosse che possono avere esiti variabili: un suplex vicino alle corde potrebbe mandare entrambi i lottatori fuori dal ring, o un colpo particolarmente potente potrebbe portare a un KO tecnico inaspettato, aggiungendo maggiore imprevedibilità agli incontri. Tutti questi miglioramenti fanno di WWE 2K25 un titolo più fluido, vario e coinvolgente rispetto ai suoi predecessori.

Aspetto Tecnico

Graficamente su PS5, WWE 2K25 rappresenta un notevole passo avanti rispetto ai capitoli precedenti, grazie a modelli dei lottatori ancora più dettagliati, animazioni fluide ed espressioni facciali migliorate, che contribuiscono a un’esperienza visiva più realistica. L'uso del motion capture ha reso le movenze dei wrestler incredibilmente fedeli, dai colpi più iconici alle celebrazioni post-match. Anche gli ambienti di gioco sono stati rifiniti: le arene appaiono più dettagliate, il pubblico è più reattivo e dinamico, e le entrate dei lottatori sono ancora più spettacolari, con effetti pirotecnici migliorati e transizioni fluide tra filmati e gameplay.

Tuttavia, il gioco presenta alcune criticità tecniche, a partire dal grande spazio di archiviazione richiesto: su PS5 occupa circa 110 GB, mentre su PS4 arriva a 88 GB, rendendolo uno dei titoli più pesanti della serie. Inoltre, pur essendo meno frequenti rispetto ai capitoli passati, bug e glitch occasionali possono ancora verificarsi, con problemi di collisione e animazioni anomale in alcuni match. Sul fronte sonoro, WWE 2K25 offre un comparto audio di alto livello, con un commento aggiornato e una colonna sonora che include brani di artisti famosi. Anche le reazioni del pubblico risultano più dinamiche, contribuendo a rendere ogni incontro ancora più coinvolgente.

Conclusioni

WWE 2K25 riesce a combinare innovazione e tradizione offrendo nuove modalità di gioco e miglioramenti tecnici che soddisferanno sia i fan storici che i nuovi arrivati. Nonostante la necessità di un ampio spazio di archiviazione, le migliorie apportate al gameplay e l'introduzione di nuove funzionalità rendono questo titolo un acquisto consigliato per gli appassionati di wrestling.

Voto Finale: 9/10

Pro:

Introduzione dei match intergender

Modalità "The Island" innovativa

Miglioramenti grafici significativi

Contro