Sanremo: Fedez canta 'Bella stronza' con Masini, Chiara Ferragni commenta Non credo sia dedicata a me

Chiara Ferragni ha ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli di 'Striscia la Notizia' in seguito alla scelta di Fedez di cantare, nella serata delle cover del Festival di Sanremo, la canzone 'Bella stronza' insieme a Marco Masini. L'influencer ha risposto con ironia e schiettezza alle domande dell'inviato.

Alla domanda se il brano fosse una dedica a lei, Ferragni ha risposto: "Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui". Quando Staffelli ha sottolineato che Fedez avrebbe potuto scegliere un altro brano del vasto repertorio di Masini, Chiara ha concordato: "Sono d’accordo".

L’inviato ha poi chiesto se si fosse confrontata con Fedez sull’argomento, ma l’imprenditrice ha chiarito: "No, non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino". Ferragni ha aggiunto un commento personale: "Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione".

Il servizio con la consegna del Tapiro andrà in onda questa sera durante 'Striscia la Notizia', in programma su Canale 5 alle 20:35. La scelta di Fedez di interpretare un brano così particolare ha generato curiosità e alimentato discussioni tra i fan.

Sanremo 2025: Topo Gigio e Lucio Corsi dominano il FantaSanremo, raggiunto 1 milione di iscritti - Il FantaSanremo ha superato un milione di iscritti a due settimane dall'inizio del Festival di Sanremo 2025. Dopo l'annuncio ufficiale dei duetti per la serata cover, secondo quanto riferito dall'Adnkronos, le iscrizioni hanno subito un'accelerazione impressionante, con oltre 100.

Sanremo 2025: Carlo Conti svela i duetti e anticipa le serate del Festival - Carlo Conti, in collegamento con Nunzia De Girolamo nel programma "Maschio Selvaggio" su Radio2, ha rivelato alcuni dettagli sui duetti della prossima edizione di Sanremo 2025. Tra le anticipazioni, Marco Masini e Fedez eseguiranno insieme il brano "Bella Stronza".

Sanremo 2025: esposto del Codacons all'Antitrust per presunta casta discografica tra gli autori dei brani in gara - Il Codacons ha presentato un esposto all'Antitrust dopo la pubblicazione dei nomi degli autori delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2025. L'associazione denuncia una presunta concentrazione eccessiva di brani firmati da un numero ristretto di autori, definita una possibile "casta discografica" che potrebbe danneggiare il settore musicale, gli artisti e i consumatori.