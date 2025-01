Festeggia il Capodanno Lunare su Pokémon GO, Monster Hunter Now e Pikmin Bloom

Niantic Inc., software-house californiana e leader nello sviluppo di tecnologie AR, festeggia l'arrivo del Capodanno Lunare: in occasione dell'anno del Serpente su Pokémon GO, Monster Hunter Now e Pikmin Bloom sono in programma tante attività speciali per celebrare in grande stile questa ricorrenza.

Di seguito maggiori dettagli:

Pokémon GO

Durante l’evento Capodanno lunare, da mercoledì 29 gennaio a domenica 2 febbraio, ogni giorno in cui gli Allenatori e le Allenatrici effettueranno l’accesso riceveranno un compito di ricerca sul campo quotidiana bonus che avrà come ricompensa delle Pokémonete. Con un po’ di fortuna, è possibile persino ricevere un compito di ricerca sul campo raro che avrà come ricompensa Pokémonete extra.

Oltre a una sfida di collezione di Pokémon legati all'evento sarà inoltre possibile incontrare più spesso in natura i seguenti Pokémon:

Ekans

Onix

Snivy

Darumaka

Dunsparse

Gyarados

Dratini

L'occasione è inoltre perfetta anche per allenarsi in vista dell'evento live City Safari, che si terrà a Milano il 29 e 30 marzo 2025.

Maggiori informazioni nel blog post dedicato: https://pokemongolive.com/ post/lunar-new-year-event- 2025?hl=it

Pikmin Bloom

Da sabato 25 gennaio a venerdì 28 febbraio 2025 i giocatori potranno fare amicizia con i incontrato i Pikmin decorati "Decorazione del Capodanno lunare" durante l'evento dedicato a questa speciale ricorrenza.

Le scatole misteriose ottenute distruggendo i funghi bizzarri potranno talvolta contenere piantine di Pikmin decorati Decorazione del Capodanno lunare rossa o oro, oltre ad altre ricompense.

Inoltre i Pikmin decorati Decorazione del Capodanno lunare saranno più forti del solito contro tutti i funghi, e ancora di più contro i funghi misteriosi e magnifici.

Infine durante l’evento, il negozio offrirà abiti e accessori dedicati al Capodanno lunare per il proprio Mii, tra cui quelli che l’anno scorso erano disponibili solo raccogliendo le buste rosse.

Maggiori informazioni nel blog post dedicato: https://pikminbloom.com/it/ news/jan25-lunarnewyear

Monster Hunter Now

Anche quest’anno su Monster Hunter Now si festeggia il Capodanno lunare da lunedì 27 gennaio 2025 a domenica 2 febbraio 2025.

Oltre al ritorno dell’equipaggiamento esclusivo dell’evento 2024, sarà introdotta una balestra leggera con elemento drago.

Le prestazioni di ciascun pezzo di equipaggiamento varieranno in base alla forza dei mostri che i Cacciatori e le Cacciatrici sfconfiggeranno durante l’evento. L'occasione è perfetta per migliorare il proprio equipaggiamento e cacciare il leggendario drago anziano Kirin dopo il 1° febbraio.

Durante l’evento, la Rathian dorata apparirà sporadicamente nei deserti e nelle paludi e alcuni mostri appariranno più spesso nei seguenti habitat:

Rathian rosa: foresta e palude

Banbaro: foresta, palude e tundra

Maggiori informazioni nel blog post dedicato: https://monsterhunternow.com/ it/news/lunarnewyear2025

