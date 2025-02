Tour di Pokémon GO: Unima - Globale

Su Pokémon GO è tutto pronto per uno degli eventi più attesi dell’anno, il Tour di Pokémon GO: Unima, che avrà inizio da venerdì 21 febbraio con due eventi live a Nuova Taipei (Taiwan) e Los Angeles (California U.S.A.) e proseguirà con un evento Globale di due giorni dal 1 al 2 marzo.

A inizio marzo gli Allenatori e le Allenatrici di tutto il mondo potranno vivere un’avventura mondiale durante il Tour di Pokémon GO: Unima - Globale, in cui non sarà necessario un biglietto per partecipare: tutti potranno partecipare gratuitamente a questo entusiasmante evento in due giornate.

Non importa se si è da sempre appassionati di Pokémon Nero o Bianco o se si stanno muovendo i primi passi nel mondo di Pokémon GO, perché tutti potranno divertirsi e partecipare alla fantastica avventura ispirata alla regione di Unima.

Il biglietto Tour

Tra le maggiori novità legate all’evento, la più importante riguarda l’introduzione del biglietto Tour, una nuovissima modalità gratuita e a tempo limitato di tracciare i progressi durante il Tour di Pokémon GO: Unima che offre ricompense e bonus, completando le missioni ad esso legate.

Durante il Tour di Pokémon GO: Unima – Globale, tutti gli Allenatori e le Allenatrici riceveranno in automatico il loro biglietto Tour gratuitamente alle 10:00 di lunedì 24 febbraio (ora locale). Sarà possibile collezionare i punti Tour e salire di livello per ottenere ulteriori ricompense fino alla fine del Tour di Pokémon GO: Unima – Globale, prevista per le 18:00 di domenica 2 marzo (ora locale).

Inoltre, una versione a pagamento del biglietto Tour, chiamato biglietto Tour deluxe, sarà disponibile per gli Allenatori e le Allenatrici in cerca di maggiori ricompense e progressi più rapidi.

Nuovi Pokémon

Kyurem Nero e Kyurem Bianco faranno il loro debutto in Pokemon GO durante Tour di Pokémon GO: Unima. Tutti gli Allenatori e tutte le Allenatrici potranno provare queste forme di Kyurem grazie a un fenomeno conosciuto come fusione dei Pokémon completando la storia di ricerca speciale esclusiva..

Sempre durante l’evento apparirà anche un altro Pokémon inedito fino ad ora su Pokémon GO: farà il suo debutto anche Meloetta Cromatico: all’inizio dell’evento Destinazione Unima, in tutto il mondo sarà possibile acquistare un biglietto per una ricerca magistrale che offrirà la possibilità di incontrarlo.

Meloetta però non sarà l’unico Pokémon cromatico a debuttare, perché sarà possibile incontrare anche Deerling, Maractus, Sigilyph e Bouffalant.

Habitat stagionali

Alcuni Pokémon esclusivi dell’evento appariranno in natura negli habitat unici ispirati alla stagione:

Grotte invernali: dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 14:00 alle 15:00 (ora locale)

Serata primaverile: dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 16:00 (ora locale)

Vacanze estive: dalle 12:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 17:00 (ora locale)

Mascherata autunnale: dalle 13:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 18:00 (ora locale)

Bonus in-game

Nei giorni dell’evento gli Allenatori e le Allenatrici riceveranno i seguenti bonus e le seguenti ricompense:

Distanza per la schiusa dimezzata per le Uova riposte nelle Incubatrici Uova durante l’evento

Possibilità di partecipare a tutti i raid da remoto.

Fino a 6 scambi speciali al giorno

Gli scambi costeranno il 50% in meno in polvere di stelle

Per i fan italiani del gioco l'avventura continuerà: il 29 e 30 marzo è in programma il Pokémon GO City Safari: Milano, primissimo evento live in Italia su larga scala per Pokémon GO che si terrà proprio nel capoluogo Lombardo