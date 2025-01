Pokémon GO aggiorna i tassi di spawn e visual update del Pokédex

Niantic Inc, software-house californiana e leader nello sviluppo di tecnologie AR, annuncia nuovi importanti aggiornamenti su Pokémon GO.

In attesa dell'evento globale Tour di Pokémon GO: Unima (1-2 marzo 2025) e del primo evento live italiano, ossia il City Safari a Milano (29 e 30 marzo 2025), su Pokémon GO sono in arrivo due grandi novità:

Gli Allenatori e le Allenatrici nelle prossime settimane potranno notare un aumento dei tassi di spawn dei Pokémon, che appariranno più spesso e in più luoghi come mai prima d’ora. Questo è parte dell’impegno di Niantic per migliorare sempre di più l’accessibilità del gameplay, ascoltando le richieste degli utenti. Questa novità consentirà di incontrare Pokémon con maggiore frequenza e sempre più numerosi in qualsiasi luogo, da quelli più popolati alle zone più rurali o suburbane che si stanno rapidamente espandendo. In secondo luogo, Niantic ha previsto un nuovo update visivo del Pokédex giusto in tempo per le avventure della collezione dedicata al Tour GO: Unima. Questo cambiamento consentirà agli Allenatori e alle Allenatrici di identificare più facilmente quali Pokémon hanno già e quali invece mancano alla collezione.

Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito ufficiale: https://pokemongolive.com/ news?hl=it

Pokémon GO Fest: una miniera d'oro per le città - Il Pokémon GO Fest porta alle città globali un incremento di 200 milioni di dollari nel 2024 Il più grande evento di Pokémon GO è tornato nel 2024, estendendosi a tre continenti e riunendo centinaia di migliaia di Allenatori per indimenticabili weekend di divertimento da maggio a luglio.

Pokémon GO City Safari in arrivo a Milano il 29 e 30 marzo 2025 - Pokémon GO arriva in Italia con una speciale avventura da vivere live: dal 29 al 30 marzo 2025 si terrà a Milano l'evento Pokémon GO City Safari. Un'occasione davvero imperdibile per i fan italiani del gioco che potranno fare amicizia, ritrovarsi dopo tanto tempo e andare alla scoperta della città insieme per catturare tutti i Pokémon, che appariranno in esclusiva durante l'evento.

Su Pokémon GO arriva Dynamax - Su Pokémon GO è in arrivo un aggiornamento ENORME con i Pokémon Dynamax che stanno facendo la loro comparsa nell’universo del mobile game. Da oggi hanno iniziato ad apparire in tutto il mondo i nuovi punti energetici misteriosi Dynamax. Mentre da martedì 10 settembre sarà possibile partecipare alle Lotte Dynamax e affrontare i Pokémon potenziati da questa nuova funzione.