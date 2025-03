Pokémon GO City Safari Milano

Su Pokémon GO fervono i preparativi per il primo evento dal vivo in Italia del gioco.

Sabato 29 e domenica 30 marzo Milano sarà teatro del Pokémon GO City Safari, un evento imperdibile per i fan italiani del videogame che potranno fare amicizia, ritrovarsi dopo tanto tempo e andare alla scoperta della città insieme per catturare tutti i Pokémon, che appariranno in esclusiva durante l'evento, tra cui Mudbray, il Pokémon Ciuconiglio.

L'avventura degli Allenatori e della Allentrici avverrà in compagnia di Eevee e delle sue evoluzioni (Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon o Sylveon), che per l'occasione indosseranno un cappello da esploratore.

Inoltre sparsi per la città di Milano ci saranno alcuni stand Niantic - Pokémon GO, dove i giocatori potranno incontrare la community, fermarsi per raccogliere informazioni, fare una breve sosta per ricaricare le batterie e ritirare dei fantastici gadget. Questi gli stand:

PLB WORLD - Entertainment Hub: tra Piazza Gae Aulenti e la Stazione Centrale di Milano, in Viale Francesco Restelli 3, PLB WORLD è il luogo ideale per immergersi in esperienze uniche pensate per le passioni di tutti gli Allenatori e Allenatrici.

Mondadori Duomo - situato nel cuore di Milano, in Piazza del Duomo, questo polo culturale offre una vasta gamma di esperienze ed eventi che lo rendono un luogo perfetto per gli amanti della letteratura e della cultura.

Galleria delle Carrozze posizionata all'ingresso principale della stazione, questa location unica offre un mix di shopping e servizi che trasformano l'attesa in un'esperienza indimenticabile.

I biglietti per Pokémon GO City Safari Milano sono già disponibili e acquistabili sul sito ufficiale su Pokemongolive.com e direttamente dall'app Pokémon GO fino a esaurimento.

Il prezzo del biglietto è di 10 euro per ogni giornata di gioco. Inoltre, per i fan più appassionati che desiderano vivere l'avventura per l'intero weekend, è disponibile anche un pacchetto cumulativo di due giorni al prezzo di 18 euro.

