Maltempo in Italia: Frane e Allagamenti, Crolla Muro a Genova e Firenze Colpita da Bomba d'Acqua

Il maltempo continua a flagellare l'Italia, con situazioni critiche in diverse regioni. Oggi, martedì 28 gennaio, è allerta rossa in Liguria, arancione in Emilia Romagna e Toscana, e gialla in ben 11 regioni. La Protezione civile ha previsto intense precipitazioni, forti raffiche di vento e attività elettrica. A Genova, una frana ha invaso la carreggiata del passo dei Giovi, coinvolgendo un'auto e provocando feriti. Un altro crollo ha colpito via dei Cinque Santi, dove un muro è caduto causando danni. Le operazioni di salvataggio sono in corso, e si sta verificando se ci siano dispersi.

In Liguria, la situazione è particolarmente grave con un accumulo di pioggia che ha raggiunto valori di 280 mm in alcune aree, determinando l'innalzamento dei fiumi e localizzando esondazioni. Le precipitazioni hanno anche causato il crollo di una porzione del muro della chiesa di San Giorgio a Vicenza, dove è stato necessario intervenire per mettere in sicurezza la zona.

Anche in Emilia Romagna sono previsti temporali e allagamenti, con rischio di frane e innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici, in particolare nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Bologna. La Protezione civile ha emesso un’allerta arancione per il rischio idraulico e idrogeologico, con venti forti che potrebbero raggiungere i 90 km/h.

La situazione rimane critica con l’arrivo di nuove precipitazioni anche nelle prossime ore. Le autorità locali invitano la cittadinanza alla massima prudenza, soprattutto alla guida. In alcune zone sono previsti anche mareggiate intense e venti di burrasca.

