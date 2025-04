Meteo, Allerta ciclone simil tropicale sull’Italia: piogge torrenziali, venti oltre 100 km/h e Pasqua a rischio maltempo

Nubifragi, piogge intense, raffiche di vento e un ciclone simil tropicale stanno colpendo l’Italia con particolare forza sul Centro-Nord. È scattata l’allerta meteo per giovedì 17 aprile, con l’Italia attraversata da un fronte di maltempo estremo. Il ciclone, proveniente dalla Corsica e diretto verso il Mar Ligure e la Toscana, si sta intensificando assumendo caratteristiche tropicali: al suo interno si rilevano un nucleo caldo e alti livelli di umidità, condizioni tipiche delle aree equatoriali.

Nelle ultime ore, piogge torrenziali hanno già colpito Sardegna e Nord-Ovest, ma il peggioramento è atteso in estensione. Le previsioni indicano accumuli superiori a 150 mm in Piemonte, con valori estremi tra Biella (160 mm), Aosta (150 mm), Torino (100 mm), Cuneo (90 mm), Genova e Massa Carrara (50 mm). Il maltempo coinvolgerà anche il Triveneto e l’intera fascia tirrenica fino al Sud.

I principali rischi segnalati dagli esperti sono idrogeologici e idraulici, con frane e piene dei fiumi, specie nel Nord-Ovest. Criticità anche per i venti forti, con raffiche oltre i 100 km/h previste su Puglia, Calabria, Mar Ligure e Pianura Padana, dove eventi del genere sono considerati rari. Attese anche mareggiate sulle coste esposte.

Venerdì 18 il ciclone si indebolirà dirigendosi verso Austria e Ungheria, ma l’instabilità proseguirà con rovesci sparsi e mari agitati. Sabato 19 si prevede un temporaneo miglioramento con cieli sereni su gran parte d’Italia, ma si tratterà di una breve tregua. Un nuovo fronte atlantico porterà ulteriori precipitazioni per Pasqua, colpendo nuovamente Nord-Ovest e Sardegna, con peggioramento nel pomeriggio sul versante tirrenico. Il Sud e l’Adriatico godranno invece di una domenica più stabile.

Per il Lunedì dell’Angelo, aumentano le probabilità di acquazzoni al Centro-Nord, mettendo a rischio i tradizionali pic-nic. Gli esperti richiamano l’attenzione sulla crescente influenza della crisi climatica, con l’Italia tra i Paesi più colpiti in Europa secondo il Climate Risk Index 2025. L’evento odierno di un ciclone simil tropicale in aprile rappresenta un'anomalia meteorologica collegata al riscaldamento globale.

