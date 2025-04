Meteo, maltempo in Italia, allerta arancione e gialla in 12 regioni per temporali e rischio idraulico

Piogge intense e temporali stanno colpendo gran parte del Paese, con la Protezione civile che ha diramato per oggi, mercoledì 23 aprile, un’allerta arancione in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. In altre nove regioni è stata attivata un’allerta gialla: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.

Per rischio idraulico, le zone in allerta arancione comprendono la costa e pianura ferrarese in Emilia Romagna, la bassa pianura orientale in Lombardia, e in Veneto le aree del Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e basso Adige. In Calabria, Emilia Romagna e Lombardia sono segnalate criticità ordinarie per rischio idraulico in diverse aree tra cui i versanti jonici e tirrenici calabresi, la pianura reggiana e la bassa pianura centro-orientale.

Per rischio temporali, allerta gialla in Abruzzo (bacini Aterno, Marsica, Alto Sangro), Basilicata (zone Basi-A2, A1, E2, D, E1, C, B), Calabria (tutti i versanti jonici e tirrenici), Emilia Romagna (dalla montagna emiliana centrale fino alla costa romagnola), Lazio (Appennino reatino, Tevere medio, Liri, Aniene), Lombardia (dalle Prealpi alle pianure e al Nodo Idraulico di Milano), Marche (zone Marc 1-6), Molise (Frentani, Sannio, Matese, Alto Volturno, Litoranea), Puglia (dai bacini del Tavoliere al Subappennino Dauno), Sicilia (versanti tirrenici, ionici, isole Eolie e bacino del Simeto) e Umbria (Chiani, Nera, Trasimeno, Topino, Tevere).

Molte di queste aree sono coinvolte anche da rischio idrogeologico, in particolare in Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise, Puglia e Sicilia.

A Milano il Centro operativo comunale ha invitato la popolazione a prestare attenzione nei pressi dei fiumi e dei sottopassi a rischio esondazione. È consigliato evitare la sosta sotto alberi, impalcature, tende e dehors, e mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi. Si raccomanda cautela durante eventi all'aperto.

