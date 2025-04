Vicenza, maltempo a Valdagno: padre e figlio travolti dalla piena del torrente Agno, ritrovato un corpo

Nella notte tra il 17 e il 18 aprile 2025, a Valdagno (Vicenza), un padre e suo figlio sono stati travolti dalla piena del torrente Agno. Secondo le ricostruzioni, l'auto su cui viaggiavano è precipitata in una voragine apertasi in via Terragli, causata dal cedimento parziale del ponte dei Nori. Il veicolo è stato trascinato nel fiume in piena.

Le ricerche, iniziate intorno all'1:00, hanno coinvolto squadre dei Vigili del Fuoco di Vicenza, soccorritori fluviali, sommozzatori, droni e l'elicottero Drago del reparto volo di Venezia. Nella mattinata, il corpo di una delle due persone è stato ritrovato nel bacino di laminazione di Trissino, a circa 12 chilometri dal punto dell'incidente. Le operazioni di recupero sono in corso, mentre proseguono le ricerche dell'altro disperso.

Il maltempo ha causato ulteriori disagi nel Vicentino, con numerosi interventi dei soccorsi per smottamenti, allagamenti e crolli stradali. In particolare, a Cornedo, i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo una bambina disabile. La Regione Veneto ha diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico.

