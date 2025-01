Maltempo in Italia: raffica di cicloni, pioggia e vento forte

Una settimana di maltempo interessa l’Italia, dominata da piogge e venti intensi. Oggi, 28 gennaio, un vasto ciclone sulle Isole Britanniche sta inviando corpi nuvolosi verso il Paese, causando nubifragi su Liguria di Levante, Toscana, Lombardia orientale e Triveneto. Sulle Alpi si registrano abbondanti nevicate sopra i 1000-1300 metri.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, la “Porta Atlantica” è aperta, con piogge continue provenienti da ovest. Dal pomeriggio, il maltempo si sposterà verso est, con precipitazioni intense sul Friuli Venezia Giulia e sulla fascia occidentale, dalla Liguria alla Campania. In serata, le condizioni miglioreranno parzialmente, ma con residui rovesci sulla fascia tirrenica.

Attenzione ai venti: burrasche forti colpiranno Liguria, coste toscane e Sardegna, con raffiche tempestose sull’Appennino settentrionale che raggiungeranno i 130 km/h. Si prevedono mareggiate con onde oltre i 5 metri sul Mar Ligure.

Mercoledì 29 gennaio porterà un miglioramento generale, sebbene possano verificarsi piovaschi al Sud e lungo la fascia tirrenica. Al Nord, le schiarite favoriranno la formazione di nebbie fitte in Pianura Padana. Le temperature caleranno sensibilmente su tutto il territorio, mentre i venti tenderanno ad attenuarsi.

Da giovedì, nuovi cicloni si staccheranno dal flusso perturbato nord-atlantico. Il primo attraverserà la Francia e il Golfo del Leone, sfiorando l’Italia occidentale, con piogge e neve al Nord-Ovest, specialmente in Piemonte e Valle d’Aosta. Venerdì 31 gennaio un altro ciclone, in arrivo dalla Germania, si sposterà verso la Costa Azzurra e le Baleari, portando maltempo al Nord e successivamente, sabato 1 febbraio, su Toscana, Sardegna e altre regioni tirreniche.

Domenica 2 febbraio, in occasione della Candelora, si prevede pioggia diffusa su quasi tutto il Centro-Sud, accompagnata da vento intenso. Il proverbio associato alla giornata suggerisce un possibile allentamento dell’inverno in queste zone, qualora fosse mai iniziato.

Previsioni dettagliate per i prossimi giorni:

Martedì 28 gennaio: maltempo su Lombardia e Triveneto, venti forti; rovesci su Toscana, Umbria, Lazio e Campania.

Mercoledì 29 gennaio: tempo stabile al Nord con nebbie in pianura; piogge isolate su Toscana e Lazio; maltempo su Sicilia e Calabria.

Giovedì 30 gennaio: neve e pioggia su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di ponente; tempo asciutto al Centro e nubi sparse al Sud.

La tendenza indica un nuovo ciclone con piogge diffuse dapprima al Nord e successivamente al Sud.

Meteo, giorni della merla minacciati da un ciclone: pioggia, neve e maltempo sulla fine di gennaio - Il maltempo colpirà l'Italia con forza la prossima settimana, compromettendo i tradizionali giorni della merla. Un nuovo ciclone proveniente dal Nord Atlantico porterà piogge intense e nevicate, con i giorni critici che si concentreranno su lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 gennaio.

Maltempo al Sud: allerta arancione in Basilicata, Puglia e Sardegna, piogge e nevicate in arrivo - Ancora condizioni meteo avverse al Sud oggi, domenica 19 gennaio 2025, a causa del vortice mediterraneo che porta piogge intense e nevicate anche a basse quote. Le aree più a rischio sono Basilicata, Puglia e Sardegna, dove è stata diramata un’allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico.

Maltempo al sud Italia: allerta rossa in Sardegna, arancione in Calabria, gialla su altre regioni - Il maltempo continua a colpire il Sud Italia, con una situazione meteorologica particolarmente critica oggi, sabato 18 gennaio. La Sardegna è sotto allerta rossa per rischio idrogeologico, mentre la Calabria è sotto allerta arancione. Le regioni di Abruzzo, Campania, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia sono invece in allerta gialla.