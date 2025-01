Nuovo trailer di Split Fiction

Il trailer di Split Fiction mostra le storie secondarie e il gameplay coop

Oggi Hazelight ha pubblicato un nuovo trailer di Split Fiction, l'avventura cooperativa dello studio che permette ai giocatori di saltare tra mondi fantascientifici e fantastici.

Nel trailer, il fondatore di Hazelight, Josef Fares, mostra altri scenari cooperativi e una varietà di gioco in continua evoluzione per cui lo studio è noto. Il video mostra anche le Side Stories: avventure opzionali una tantum nascoste nei livelli della storia principale che scuotono ulteriormente le meccaniche, come i personaggi principali Mio e Zoe che fanno surf su pesci di sabbia e scendono con lo snowboard da una montagna nel bel mezzo di un campo di battaglia futuristico. Per saperne di più sulle Side Stories, visitate il nuovo post sul blog QUI.

Dai un'occhiata al trailer del gameplay co-op ufficiale di Split Fiction QUI - https://www.youtube.com/watch?v=fcwngWPXQtg&t=40s

In Split Fiction giocherai nei panni di Mio, una pragmatica scrittrice di fantascienza, e Zoe, un'autrice fantasy solare e ottimista. Attraverso questa avventura a schermo condiviso, potrai vivere le loro storie. Mentre viaggi tra mondi sempre diversi nel tentativo di sottrarti alla simulazione, dovrai coordinare le tue azioni con quelle del tuo partner di co-op e acquisire nuovi strumenti e abilità, scoprendo il potere di un'amicizia inaspettata.

Split Fiction è in arrivo il 6 marzo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam, Epic Games Store e EA app al costo di 49,99 €. Puoi anche invitare un'altra persona a giocare gratuitamente con te su qualsiasi piattaforma (Cross-Play su PS, Xbox e PC) con il Pass amici.

