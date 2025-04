Split Fiction annunciato il preordine su Nintendo Switch 2

EA Originals e Hazelight hanno appena annunciato che il loro celebre gioco d'azione co-op, Split Fiction, sarà disponibile per il preordine su Nintendo Switch 2 a partire da giovedì 24 aprile al prezzo di 49,99 €. Questa avventura fantascientifica e fantasy piena d'azione sarà uno dei titoli di lancio del sistema dal 5 giugno.

La versione del gioco per Nintendo Switch 2 sfrutterà le nuove funzionalità del sistema, GameShare e GameChat, per un'esperienza co-op da non perdere:

GameShare permetterà agli utenti di giocare insieme con una connessione wireless locale, il tutto con una sola copia del gioco! Inoltre, i possessori di Nintendo Switch 2 potranno condividere Split Fiction con gli utenti originali di Nintendo Switch, consentendo loro di unirsi al gioco tramite una connessione wireless locale.

Con GameChat, i giocatori potranno chiacchierare dal vivo attraverso il microfono integrato della console e condividere video in diretta con gli amici tramite le fotocamere USB supportate. L'immagine della fotocamera apparirà sull'indicatore dell'utente all'interno del gioco.

Qui troverai anche un'intervista (https://www.youtube.com/watch?v=NeFE4jGeZZw) con Nintendo, il fondatore di Hazelight Studios Josef Fares e il direttore operativo Oskar Wolontis, che ci racconteranno come è stato portare Split Fiction su Nintendo Switch 2.

Split Fiction è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, Epic Games Store e EA app al prezzo di 49,99 €. Inoltre, puoi invitare un amico a giocare con te gratuitamente su qualsiasi piattaforma (anche se diversa dalla tua) tramite il Pass amici.

