La colonna sonora originale di Split Fiction è ora disponibile

La casa discografica Lakeshore Records, vincitrice del Grammy Award, ha appena pubblicato la colonna sonora originale di Split Fiction, una raccolta digitale di tutte le canzoni dell'acclamato videogioco.

La colonna sonora, che include i lavori originali degli artisti svedesi Gustaf Grefberg e Jonatan Järpehag, accompagna alla perfezione le avventure fantascientifiche e fantasy di Mio e Zoe, con 45 brani unici che vanno dalle melodie atmosferiche a quelle più frenetiche.

La colonna sonora è disponibile sulle piattaforme di streaming principali tramite il seguente link: https://lnk.to/splitfiction.

Con più di 2 milioni di copie vendute solo nella prima settimana, Split Fiction è stato classificato come "Must-Play" da Metacritic. Il gioco sarà anche disponibile su Nintendo Switch 2 a partire dal 5 giugno, data di lancio della console.

