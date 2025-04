Split Fiction si unisce alla lineup di lancio di Nintendo Switch 2

Oggi Nintendo ha annunciato che Split Fiction, il gioco cooperativo di Hazelight acclamato dalla critica, arriverà su Nintendo Switch 2 come titolo di lancio!

Prendete il vostro compagno e preparatevi a tuffarvi nell'avventura di Zoe e Mio su una nuovissima console Nintendo! La versione Nintendo Switch 2 del gioco offrirà ai giocatori la stessa narrazione dinamica e lo stesso gameplay in continua evoluzione, sfruttando le caratteristiche uniche della console: GameShare e GameChat!

GameShare permetterà ai giocatori di giocare in locale con una sola copia del gioco con un altro giocatore sulla propria Nintendo Switch 2, anche se non possiede il gioco. GameChat su Nintendo Switch 2 consentirà ai giocatori di condividere video in diretta e chat vocale dalla loro console mentre giocano insieme a Split Fiction.

Per ulteriori informazioni su Split Fiction su Nintendo Switch 2, ecco il trailer di Hazelight Studios e EA. (https://youtu.be/C2dsuOlhw8I)

Split Fiction sarà lanciato il 5 giugno 2025 per Nintendo Switch 2 ed è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, Epic Games Store e l'app EA al prezzo di 49,99 euro. I giocatori possono anche invitare un amico a giocare con loro gratuitamente su qualsiasi piattaforma (Crossplay su Nintendo Switch 2, PS, Xbox e PC) con il Friend's Pass.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE E BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD REMASTER SU NINTENDO SWITCH 2 - Nel corso della presentazione odierna Nintendo Direct: Nintendo Switch 2, SQUARE ENIX ha annunciato che due RPG celebrati dalla critica, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE e BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster, arriveranno sul tanto atteso nuovo sistema.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition arriverà su Nintendo Switch 2 - L'RPG d'azione e avventura open-world sarà disponibile per i giocatori Nintendo per la prima volta in assoluto, dando loro l'opportunità di calarsi nei panni del mercenario cyber-potenziato V e combattere per la gloria e la sopravvivenza in un futuro oscuro.

Street Fighter 6 e Kunitsu-Gami: Path of the Goddess su Nintendo Switch 2 - Nella presentazione di oggi di Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 - 4.2.2025, Capcom ha svelato due entusiasmanti titoli di lancio in arrivo sull'attesissimo Nintendo Switch 2, tra cui Street Fighter 6 e Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, in uscita il 5 giugno 2025 ! Street Fighter 6 porta le sue tipiche risse ricche di azione sulla nuovissima piattaforma Nintendo, offrendo nuovi modi di giocare, una nuova entusiasmante modalità e molto altro! Nel frattempo, l'acclamato Kunitsu-Gami: Path of the Goddess mette l'avvincente storia dei Kami nelle mani dei giocatori con nuovissime funzionalità.