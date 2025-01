Sanremo 2025: Topo Gigio e Lucio Corsi dominano il FantaSanremo, raggiunto 1 milione di iscritti

Il FantaSanremo ha superato un milione di iscritti a due settimane dall'inizio del Festival di Sanremo 2025. Dopo l'annuncio ufficiale dei duetti per la serata cover, secondo quanto riferito dall'Adnkronos, le iscrizioni hanno subito un'accelerazione impressionante, con oltre 100.000 nuove squadre registrate in meno di 24 ore.

La scelta di Lucio Corsi di esibirsi con Topo Gigio ha catturato l'attenzione dei fantagiocatori, rendendo il personaggio animato una sorpresa assoluta e potenziale "re" del FantaSanremo. Lucio Corsi, già considerato una rivelazione di questa edizione, ha aumentato il proprio appeal grazie a questa inaspettata collaborazione.

Anche se la serata dei duetti non influenzerà la classifica ufficiale del festival, gli eventi sul palco avranno un impatto diretto sul FantaSanremo. Gli artisti, compreso Topo Gigio, potranno guadagnare bonus o malus a seconda di outfit, dichiarazioni e performance, aggiungendo ulteriori elementi di strategia al gioco.

Nonostante l'entusiasmo per Lucio Corsi e Topo Gigio, i capitani più scelti rimangono nomi di peso come Achille Lauro, Elodie, Olly, Giorgia e Tony Effe. Tuttavia, anche artisti come Emis Killa, Modà, Rkomi e la giovanissima Sarah Toscano stanno guadagnando popolarità tra i fantagiocatori.

Le novità di quest'anno includono modifiche al regolamento e bonus a sorpresa che verranno svelati ogni sera alle ore 20 sui social ufficiali. Inoltre, gli organizzatori promettono nuove sorprese, tra cui una sigla che si preannuncia iconica e sarà rivelata nei prossimi giorni.

