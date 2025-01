Giovanna Civitillo, incidente per la moglie di Amadeus: foto dal pronto soccorso

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, è stata vittima di un incidente le cui dinamiche non sono ancora state chiarite. La showgirl ha condiviso una foto su Instagram direttamente dal pronto soccorso, mostrando un braccio infortunato. "Poteva andare molto peggio", ha scritto accanto all'immagine, ringraziando il personale del Policlinico di Milano per il tempestivo intervento, accompagnando il messaggio con un cuore rosso.

Nella foto condivisa, Giovanna appare con un tutore al braccio destro, una flebo al braccio sinistro e un cerotto sul labbro inferiore a coprire una ferita. Nonostante i segni visibili dell'accaduto, tutto sembra essersi risolto senza gravi conseguenze.

Numerosi follower si sono mostrati preoccupati, inviandole messaggi di pronta guarigione e chiedendo dettagli sull’incidente. Tra i commenti, anche il marito Amadeus ha espresso il suo affetto con tre cuori rossi, mentre Chiara Ferragni ha reagito con un cuore. Simona Ventura, invece, ha scritto: "Riprenditi presto". La vicinanza dei fan e dei colleghi del mondo dello spettacolo ha reso evidente l'affetto nei confronti della showgirl.

