Amadeus lancia 'Like a Star': il nuovo talent show in arrivo a maggio sul Nove

Amadeus torna in prima serata a maggio sul Nove con un nuovo talent show musicale intitolato Like a Star, basato sul format originale Starstruck e prodotto da Banijay Italia. Il programma proporrà una competizione tra persone comuni dotate di un talento straordinario, chiamate a trasformarsi in alcune delle più grandi icone della musica mondiale. I concorrenti interpreteranno i loro idoli preferiti non solo attraverso la voce, ma anche nel look e nelle movenze, supportati da un team di esperti per curare ogni dettaglio della trasformazione.

In studio, una giuria fissa composta da Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale avrà il compito di scegliere il miglior cantante-performer di ogni puntata. Lo show sarà articolato in otto puntate: sette eliminatorie e una finalissima. Ogni episodio vedrà in gara team tematici che omaggeranno lo stesso artista, sfidandosi per ottenere i voti della giuria e del pubblico presente. Solo uno dei 18 partecipanti per puntata accederà alla finale per contendersi un premio in denaro da 50.000 euro.

Amadeus ha spiegato che i protagonisti dello show non sono semplici imitatori, ma interpreti in grado di rendere omaggio ai loro idoli mantenendo la propria identità. Ha inoltre descritto i tre giudici come elementi fondamentali per l’intrattenimento del programma: l’ironia di Elio, l’energia di Serena Brancale e l’irriverenza di Rosa Chemical. L’appuntamento con Like a Star è fissato per maggio su Nove.

Amici 2025: Amadeus, Malgioglio e D'Amario nella giuria del serale; il ballerino Dandy si ritira per problemi fisici - Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario sono stati scelti come giudici per l'edizione 2025 del serale di "Amici di Maria De Filippi", che inizierà sabato 22 marzo. La conferma ufficiale è attesa per domani, ma la notizia è già stata diffusa sui social dai presenti alla registrazione della puntata.

Amadeus e Fedez in lizza come giudici al Serale di 'Amici'? - Dopo la recente partecipazione di Fedez come giudice nella puntata domenicale di 'Amici', si intensificano le voci su un suo possibile ruolo fisso nella fase serale del talent show di Maria De Filippi. Il rapper, recentemente tornato alla ribalta con la sua partecipazione al Festival di Sanremo, potrebbe affiancare altri nomi noti nel programma.

Giovanna Civitillo, incidente per la moglie di Amadeus: foto dal pronto soccorso - Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, è stata vittima di un incidente le cui dinamiche non sono ancora state chiarite. La showgirl ha condiviso una foto su Instagram direttamente dal pronto soccorso, mostrando un braccio infortunato. "Poteva andare molto peggio", ha scritto accanto all'immagine, ringraziando il personale del Policlinico di Milano per il tempestivo intervento, accompagnando il messaggio con un cuore rosso.