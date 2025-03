Amici 2025: Amadeus, Malgioglio e D'Amario nella giuria del serale; il ballerino Dandy si ritira per problemi fisici

Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario sono stati scelti come giudici per l'edizione 2025 del serale di "Amici di Maria De Filippi", che inizierà sabato 22 marzo. La conferma ufficiale è attesa per domani, ma la notizia è già stata diffusa sui social dai presenti alla registrazione della puntata.

Nel daytime odierno del talent show, è stato annunciato il ritiro del ballerino Dandy Cipriano a causa di un problema fisico che gli impedisce di partecipare al serale. Visibilmente commosso, Dandy ha ringraziato tutti coloro che lo hanno supportato durante il suo percorso nel programma.

Amici : Speciale verso il Serale – Anticipazioni della puntata del 16 marzo 2025

Amadeus e Fedez in lizza come giudici al Serale di 'Amici'?

Amici: anticipazioni della puntata del 9 marzo 2025