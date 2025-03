Amadeus e Fedez in lizza come giudici al Serale di 'Amici'?

Dopo la recente partecipazione di Fedez come giudice nella puntata domenicale di 'Amici', si intensificano le voci su un suo possibile ruolo fisso nella fase serale del talent show di Maria De Filippi. Il rapper, recentemente tornato alla ribalta con la sua partecipazione al Festival di Sanremo, potrebbe affiancare altri nomi noti nel programma.

Adesso circolano indiscrezioni sulla possibile presenza di Amadeus come giudice del Serale. Il conduttore, che ha già collaborato con Maria De Filippi in precedenza, è stato ospite in una puntata pomeridiana del programma, alimentando le speculazioni su un suo coinvolgimento più stabile.

Al momento, né la società di produzione Fascino né Mediaset hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo al cast del Serale di 'Amici'. Tuttavia, l'assenza di smentite lascia spazio alle speculazioni su possibili novità nella giuria del talent show.

