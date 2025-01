Re Carlo visita Auschwitz nel Giorno della Memoria: un pellegrinaggio personale e storico

Re Carlo si trova oggi, lunedì 27 gennaio, in Polonia, diventando il primo monarca britannico a visitare il sito di Auschwitz-Birkenau. La visita, descritta come un "pellegrinaggio profondamente personale", commemora l'80° anniversario della liberazione del campo di concentramento nazista. Il re parteciperà a una cerimonia al memoriale, insieme a dignitari e sopravvissuti all’Olocausto, per rendere omaggio alle vittime.

Prima della cerimonia, Carlo incontrerà membri della comunità locale a Cracovia. Successivamente, attraverserà il cancello del campo con la scritta "Arbeit Macht Frei" e visiterà la collezione di oggetti personali confiscati alle vittime. Il momento culminante sarà la deposizione di una corona di fiori al Muro della Morte, dove migliaia di persone furono giustiziate.

La visita segna un evento storico, essendo la prima volta che un sovrano britannico si reca in questo luogo simbolico. Durante un recente evento a Buckingham Palace, il re ha dichiarato: "Sento che devo farlo per l'80° anniversario. È molto importante". Fonti vicine al re hanno sottolineato quanto la visita sia toccante per lui, offrendo un’opportunità per riflettere sulle storie di sofferenza e coraggio ascoltate negli anni.

Circa 50 sopravvissuti all'Olocausto parteciperanno alla cerimonia, un numero in netto calo rispetto ai 300 di un decennio fa. L’evento vedrà anche la presenza di leader politici come Sergio Mattarella, Emmanuel Macron, Justin Trudeau e Olaf Scholz, insieme a rappresentanti delle famiglie reali di Belgio, Danimarca, Paesi Bassi e Spagna. Durante la cerimonia, la parola sarà riservata ai sopravvissuti, escludendo interventi politici.

Karen Pollock, amministratore delegato dell’Holocaust Educational Trust, ha elogiato la visita di Re Carlo, definendola un "segnale importante per il mondo". Anche il premier britannico Keir Starmer ha reso omaggio alle vittime, sottolineando l'importanza di educare le nuove generazioni sulla tragedia dell’Olocausto per combattere l'odio e preservare la memoria storica.

