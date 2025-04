Re Carlo e la regina Camilla a Ravenna per l’ultima tappa della visita in Italia

Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati all'aeroporto di Forlì per concludere la loro Visita di Stato con l’ultima tappa a Ravenna. I sovrani visiteranno la tomba di Dante, dove saranno proclamati i versi della preghiera di San Bernardo alla Vergine Maria dal canto 33 del Paradiso di Dante. La regina si sposterà poi al Museo Byron, mentre il re visiterà la basilica di San Vitale.

Nel pomeriggio, presso l’Aula consiliare del Palazzo municipale, re Carlo parteciperà insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia per l’80° anniversario della liberazione della provincia di Ravenna, avvenuta il 10 aprile 1945 grazie all’intervento delle truppe del Commonwealth e delle forze partigiane.

L’ultima tappa sarà in piazza del Popolo, dove i reali incontreranno gli agricoltori e visiteranno un presidio Slow Food, con riferimento anche ai danni provocati dall’alluvione. Al termine della giornata, Mattarella e la figlia Laura accompagneranno i sovrani all’aeroporto di Forlì per il saluto ufficiale.

