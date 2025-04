Camilla: Re Carlo sta meglio e vuole fare sempre di più, ma questo è il problema

Re Carlo continua a intensificare il proprio impegno pubblico, spinto dalla passione per il lavoro e da una crescente ripresa fisica. La regina Camilla ha dichiarato ai media britannici che il sovrano, in cura contro il cancro da oltre un anno, “ama il suo lavoro” e questo lo motiva a proseguire, ma ora desidera fare sempre di più. “Sta meglio, e questo è il problema”, ha aggiunto, spiegando come sogni che il marito possa alleggerire i suoi impegni.

Durante la recente visita di Stato di quattro giorni in Italia, coincisa con il 20º anniversario di matrimonio della coppia reale, Carlo ha partecipato a un fitto calendario di eventi, tra cui un incontro privato con Papa Francesco in Vaticano. Fonti del Palazzo confermano che le cure procedono positivamente e che i medici gli hanno concesso di continuare a lavorare e viaggiare, con altri impegni internazionali previsti nei prossimi mesi.

Un alto funzionario ha affermato che il re, 76 anni, è consapevole del privilegio di poter incidere sulla realtà e intende continuare con determinazione. Ha anche ammesso che “tutti hanno provato a convincerlo a rallentare, ma il re ama ciò che fa e le interazioni con il pubblico”.

Un breve ricovero dovuto a un effetto collaterale delle cure non ha modificato la sua agenda, segno dei progressi registrati. Camilla ha raccontato che spesso, a causa dei numerosi impegni ufficiali, lei e Carlo “si incrociano come navi nella notte”, ma continuano a condividere una solida amicizia e un senso dell’umorismo comune che li tiene uniti da vent’anni.

