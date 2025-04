Re Carlo e Camilla celebrano 20 anni di matrimonio con un anniversario a Roma durante la visita di Stato

Esattamente vent'anni fa, il 9 aprile 2005, Carlo e Camilla si sposavano con una cerimonia civile privata a Windsor. Oggi, il re e la regina del Regno Unito hanno scelto Roma per festeggiare l'anniversario del loro matrimonio, approfittando della visita di Stato in Italia. Il matrimonio, avvenuto otto anni dopo la morte di Lady Diana, fu oggetto di forti divisioni nel Regno Unito, ma oggi i due appaiono uniti e sereni nella loro vita pubblica.

Durante la visita, i sovrani sono stati accolti dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphili. Re Carlo, nel pomeriggio, terrà un discorso alle Camere riunite a Montecitorio, diventando il primo sovrano britannico a parlare ufficialmente al Parlamento italiano. Camilla, invece, visiterà l'Istituto comprensivo Alessandro Manzoni per un progetto in collaborazione con il British Council. In serata, la coppia parteciperà a una cena di Stato al Quirinale.

I due regnanti hanno scritto in un messaggio ufficiale: "All'inizio della nostra prima visita in Italia come re e regina, non vediamo l'ora di festeggiare il nostro ventesimo anniversario di matrimonio in un luogo così speciale e con persone così meravigliose".

Secondo Kristina Kyriacou, ex segretaria alle comunicazioni del re, l’umorismo è stato un elemento fondamentale per il successo del loro rapporto. "Li vedevo spesso ridere insieme, persino ballare durante alcuni impegni pubblici", ha dichiarato a Sky News. Anche Michael Cole, ex corrispondente reale della BBC, ha descritto la coppia come "due fermalibri", affermando che si sostengono e si completano a vicenda con grande devozione.

Il percorso non è stato semplice. Alla loro unione pesava l'ombra del matrimonio fallito tra Carlo e Diana, e la figura di Camilla era ancora controversa. Il matrimonio non fu trasmesso in diretta, la regina Elisabetta non partecipò alla cerimonia, e Camilla scelse di non usare il titolo di principessa del Galles, preferendo quello di duchessa di Cornovaglia. Buckingham Palace temeva contestazioni pubbliche, motivo per cui furono evitate celebrazioni formali.

Nel tempo, grazie anche alla benedizione della defunta regina, Camilla è diventata una figura centrale nella monarchia. In un'intervista a British Vogue per il suo 75° compleanno, la regina raccontava: "Sono stata sotto esame per così tanto tempo che ho dovuto trovare un modo per convivere con questo… Alla fine si impara a superarlo e andare avanti".

Re Carlo e la regina Camilla in visita ufficiale a Roma per quattro giorni - Re Carlo e la regina Camilla sono attesi da oggi a Roma per una visita ufficiale di quattro giorni. Il sovrano 76enne, come riportato dal Daily Mail, si presenta in "ottima forma" dopo un recente ricovero ospedaliero dovuto agli effetti collaterali delle cure anti-cancro in corso.

Re Carlo III ricoverato per effetti collaterali della terapia oncologica - Re Carlo III ha trascorso parte della giornata odierna in ospedale a causa di "effetti collaterali temporanei" legati al trattamento in corso per il cancro. Buckingham Palace ha comunicato che il sovrano è successivamente rientrato a Clarence House e, su consiglio medico, gli impegni previsti per domani saranno riprogrammati.

Re Carlo III e la Regina Camilla in visita ufficiale in Italia e Vaticano dal 7 al 10 aprile 2025 - Re Carlo III e la Regina Camilla saranno in Italia per una visita di Stato dal 7 al 10 aprile 2025, con tappe a Roma, in Vaticano e a Ravenna. L'8 aprile, i sovrani incontreranno Papa Francesco in occasione del Giubileo 2025, un anno speciale per la Chiesa Cattolica dedicato alla riconciliazione e alla preghiera.