San Valentino in modalità gaming: tutte le idee regalo firmate Nacon

NACON offre una selezione di idee regalo per San Valentino che combinano tecnologia all’avanguardia, design e funzionalità innovative. Che si tratti di condividere un’avventura virtuale, ascoltare insieme la vostra canzone preferita o accorciare le distanze con un tocco speciale, i prodotti NACON sono progettati per rendere ogni momento indimenticabile.

Ideali per i gamer, le RIG 300 PRO sono progettate per PlayStation 4 e PlayStation 5. I suoi cuscinetti auricolari extra-large con driver da 40 mm offrono bassi potenti e audio ad alta risoluzione. Il design leggero, con cuscinetti in tessuto, garantisce massimo comfort durante lunghe sessioni di gioco. Il microfono pieghevole rende facile riporre le cuffie ovunque.

Con le stesse caratteristiche tecniche del modello viola, questo headset in versione verde acido si distingue per il suo design vivace e accattivante, perfetto per chi cerca stile e prestazioni elevate.

Sedia Gaming Nacon - PCCH-700 - 209,99 euro

Regala il massimo comfort per lunghe sessioni di gioco o lavoro. La nuova sedia Nacon ha un design ergonomico e dettagli come il cuscino cervicale magnetico, il poggia-braccio regolabile e lo schienale reclinabile a 180°, questa sedia trasforma ogni momento davanti allo schermo in un’esperienza di puro relax.

HOLDER MG – X PROMFIG - 119,99 euro

Trasforma lo smartphone in una console grazie al controller ufficiale Xbox per iPhone. Ergonomico e con autonomia di 20 ore, è compatibile con Xbox Game Pass Ultimate™ e i giochi dell’App Store. Include supporto regolabile, connessione Bluetooth, batteria ricaricabile e cavo USB-C da 80 cm. L’app NACON MG-X Series, scaricabile gratuitamente, rende l’esperienza di gioco ancora più completa.

PARTY TUBE BIGBEN - 28,69 Euro

Porta musica e colore nella festa di San Valentino con lo speaker wireless TUBE. Con 30 watt di potenza e numerosi effetti luminosi, è l’accessorio ideale per creare un’atmosfera unica. Dotato di Bluetooth 5.3, lettore USB per MP3, AUX-IN e batteria ricaricabile da 3000mAh, garantisce 4 ore di autonomia.

NACON PRESENTA NUOVI PRODOTTI DEDICATI AL NINTENDO SWITCH 2 - Per celebrare l'annuncio di Nintendo Switch 2, NACON, designer di accessori per videogiochi di alto livello, è lieta di presentare la sua nuova gamma di prodotti dedicati alla console, che saranno tutti disponibili al momento del lancio. Soluzioni di protezione per l'intera console Per salvaguardare la console da danni accidentali, NACON ha progettato una gamma di soluzioni per proteggerla da urti e cadute, tra cui custodie, gusci protettivi, sacchetti e borse da viaggio, tutti ugualmente utili quando si gioca o si è in viaggio.

NACON ACADEMY CREW RIPARTE - NACON ACADEMY CREW: RIPARTE IL PROGRAMMA DEDICATO ALLA COMMUNITY UFFICIALE DI NACON ITALIA.UN PROGETTO INNOVATIVO E STIMOLANTE PER COINVOLGERE FORMARE I NUOVI TALENT GAMING L’ultima intuizione di Nacon Italia è finalmente diventata realtà: la Nacon Academy Crew.

UN NATALE ALL’INSEGNA DEL GAMING E DELLO STILE CON NACON - Con l’arrivo delle festività natalizie, NACON, leader nel settore degli accessori gaming e lifestyle, propone una collezione di prodotti che uniscono prestazioni elevate, design raffinato e tecnologie all’avanguardia. Quest'anno, i regali firmati NACON sono pensati per soddisfare i gamer più esigenti e per offrire un tocco di stile e comfort agli appassionati di tecnologia, trasformando ogni sessione di gioco in un’esperienza avvolgente e sofisticata.