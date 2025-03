NACON CONNECT 2025: SVELATI NUMEROSI ANNUNCI E GAMEPLAY ESCLUSIVI

Fedele alla sua tradizione, NACON ha svelato una grande quantità di informazioni sui suoi accessori e giochi durante l'ultima edizione di NACON Connect. Se siete appassionati di corse ad alta velocità, giochi stealth, horror o JRPG, ecco i punti salienti di questa edizione:

Anche quest'anno, NACON mette in mostra la sua esperienza e la varietà del suo catalogo di giochi e accessori. Con cinque nuovi annunci, 16 giochi presentati e numerose periferiche messe in evidenza durante la conferenza, c'è stato qualcosa per tutti i giocatori.

Rivivi il NACON Connect 2025 attraverso un replay utilizzando questo link: