NACON ANNUNCIA EDGE OF MEMORIES - NUOVO JRPG

Lo studio francese rivela i primi dettagli del suo nuovo progetto ambientato nell'universo di Edge of Eternity.

NACON e Midgar Studio sono lieti di annunciare Edge of Memories, il nuovo progetto ambientato nell'universo di Edge of Eternity. Uscito nel 2021, questo JRPG indie made in France ha conquistato oltre 1 milione di giocatori in tutto il mondo su PC e console. Con Edge of Memories, i giocatori potranno intraprendere una nuova avventura nel mondo di Heryon nell'autunno del 2025 su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC (Steam)

Scopri il trailer dell’annuncio - https://www.youtube.com/watch?v=08wjvnGkQQg

Con sede a Montpellier, nel sud della Francia, Midgar è uno studio di piccole dimensioni composto da sviluppatori appassionati di giochi di ruolo giapponesi che vogliono portare la loro passione ancora più lontano. Con Edge of Memories, offrono ai giocatori una nuova avventura accessibile sia ai fan che ai nuovi arrivati, combinando la ricchezza dei JRPG con un tocco artistico ispirato all'animazione francese. Questo epico RPG d'azione in terza persona è stato creato in collaborazione con rinomati artisti del genere, tra cui il character designer Raita Kazama (Xenoblade ChroniclesX), la scrittrice Sawako Natori (NieR), la cantante Emi Evans (NieR / NieR: Automata), nonché i compositori Ya sunori Mitsuda (Chrono Trigger / Xenogears) e Mariam Abounnasr (Xenoblade Chronicles 3 / ONINAKI).

Questo nuovo capitolo si svolge nel continente di Avaris, dove una piaga chiamata Corrosione tra sforma la fauna e gli esseri umani in abomini. Eline, una giovane sussurratrice di anime itinerante, si aggira per la terra e usa le sue fantastiche capacità per guarire gli abitanti tormentati. Sviluppato con Unreal Engine 5, Edge of Memories immerge i giocatori nel cuore di un'epopea emozionante che rende omaggio al genere JRPG. Il gioco presenta un mondo vibrante e colorato e una storia che esplo ra temi forti come l'esodo dei popoli, un mondo afflitto da malattie, la ricerca delle origini e la neces sità di adattarsi a un ambiente in continua evoluzione.

Con un gameplay dinamico e combattimenti in tempo reale, Edge of Memories offre un'esperienza decisamente orientata all'azione: per raggiungere la vittoria, i giocatori devono padroneggiare le abili tà di Eline, concatenare combo spettacolari con i suoi due compagni e risvegliare il devastante potere del Berserk che giace sopito dentro di lei.

“Siamo entusiasti di espandere il mondo del franchise di Edge of con un nuovo capitolo che assume una nuova direzione artistica e segna una svolta nel gameplay, abbandonando lo stile strategico a turni del suo predecessore a favore di un approccio più dinamico e coinvolgente da gioco di ruolo d'azione. Da veri appassionati di JRPG, abbiamo riversato molto amore in questo progetto e non ve

diamo l'ora di condividerlo sia con i fan del genere che con i nuovi arrivati”, afferma Jérémy Zeler Maury, CEO di Midgar Studio.

Edge of Memories sarà disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC (Steam) nell'autunno del 2025.