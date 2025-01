NACON PRESENTA NUOVI PRODOTTI DEDICATI AL NINTENDO SWITCH 2

Per celebrare l'annuncio di Nintendo Switch 2, NACON, designer di accessori per videogiochi di alto livello, è lieta di presentare la sua nuova gamma di prodotti dedicati alla console, che saranno tutti disponibili al momento del lancio.

Per salvaguardare la console da danni accidentali, NACON ha progettato una gamma di soluzioni per proteggerla da urti e cadute, tra cui custodie, gusci protettivi, sacchetti e borse da viaggio, tutti ugualmente utili quando si gioca o si è in viaggio.

Protezioni in vetro e strumenti di pulizia si prendono cura dello schermo della console.

Migliorare il comfort e l'esperienza di gioco

Per gli appassionati di corse, NACON offre una coppia di volanti Joy-Con per ottimizzare la giroscopia della console, progettati per mani piccole e ideali per i bambini. I giocatori più anziani apprezzeranno il volante pieghevole, che utilizza entrambi i Joy-Con contemporaneamente per il massimo comfort. L'impugnatura compatibile con i Joy-Con ottimizza anche il joystick.

