Gli ospiti di questa settimana a 'La Volta Buona' con Caterina Balivo: emozioni, musica e teatro su Rai 1

Il programma 'La Volta Buona', condotto da Caterina Balivo e in onda dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai 1, apre la settimana con contenuti emozionanti e ospiti d’eccezione. Lunedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, Sultana Razon Veronesi, vedova del celebre oncologo Umberto Veronesi, condividerà la sua toccante esperienza personale legata alla deportazione durante l’Olocausto. A seguire, l’attrice Gabriella Pession parlerà del suo ruolo nella fiction Rai 'Il Conte di Montecristo'. Lo spazio musicale vedrà protagonista Gigliola Cinquetti, coach del programma Rai 'Ora o mai più', che svelerà alcune curiosità legate alle novità di Sanremo.

Martedì 28 gennaio sarà la volta di Pierpaolo Pretelli, recentemente diventato papà, che interverrà in studio insieme a Giulia Ottonello, sua collega nel musical 'Rocky'. Successivamente, l’attore e vigile del fuoco Marco Aceti presenterà il cortometraggio 'Gli Elefanti', che offre un intenso sguardo sul mondo dei pompieri.

Mercoledì 29 gennaio, l’artista Silvia Mezzanotte offrirà un’anteprima del suo spettacolo teatrale 'Vorrei che fosse amore', un omaggio alla grande Mina. La settimana si concluderà venerdì 31 gennaio con gli attori Erasmo Genzini e Chiara Russo, amati protagonisti della fiction 'Mina Settembre', che condivideranno aneddoti e anticipazioni sulla nuova stagione.

Un mix di storie emozionanti, musica e teatro attende gli spettatori per una settimana imperdibile su Rai 1.

