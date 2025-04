Domenica In, ospiti e anticipazioni di oggi 27 aprile: Panariello, Insegno, Al Bano, Lecciso e omaggio a Papa Francesco

Oggi, domenica 27 aprile, dalle 14 alle 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la 33ª puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier. Numerosi gli ospiti previsti, tra interviste e momenti musicali, oltre a un talk dedicato al pontificato di Papa Francesco.

Giorgio Panariello aprirà la puntata raccontando aneddoti della sua carriera e presentando il nuovo spettacolo teatrale E se domani. A seguire, Pino Insegno celebrerà i quarant’anni di carriera e svelerà alcune anticipazioni sulla nuova edizione di Reazione a Catena, al via l’8 giugno su Rai1. Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso saranno protagonisti di un'intervista che ripercorrerà i venticinque anni della loro storia d’amore e il rapporto con i figli Jasmine e Albano Jr. Carrisi si esibirà poi con alcuni successi come Nel sole, È la mia vita e Felicità.

Francesco Baccini proporrà un medley dei suoi brani Ho voglia d’innamorarmi, Le donne di Modena e Sotto questo sole, presentando anche il nuovo album Archi e frecce. Durante la puntata, spazio al ricordo di Papa Francesco con gli interventi di Lino Banfi, Al Bano Carrisi, Giovanna Botteri, Mario Sechi, Monsignor Domenico Sorrentino e Padre Antonio Spadaro.

