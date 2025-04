Da noi a ruota libera, ospiti e anticipazioni di oggi domenica 27 aprile

Da noi a ruota libera torna oggi, domenica 27 aprile, alle 17.20 su Rai 1 con un nuovo appuntamento condotto da Francesca Fialdini. Tra gli ospiti di oggi ci sono Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi, protagonisti al cinema dal 24 aprile con il film Una figlia. In studio anche Carolyn Smith, storica giurata di Ballando con le stelle, e Giovanni Scifoni, attualmente nel cast di Che Dio ci aiuti 8, in onda su Rai 1. Per un ricordo di Papa Francesco sarà presente Fra Emiliano Antenucci, rettore del Santuario della Madonna del Silenzio di Avezzano, nominato missionario della Misericordia dal Santo Padre, che ha anche firmato la prefazione del suo libro Non sparlare degli altri. Ospite inoltre Giobbe Covatta, comico, attore, regista e da anni testimonial di Amref, la più grande onlus sanitaria operante in Africa.

Domenica In, ospiti e anticipazioni di oggi 27 aprile: Panariello, Insegno, Al Bano, Lecciso e omaggio a Papa Francesco

Oggi, domenica 27 aprile, dalle 14 alle 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la 33ª puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier.

Amici 26 aprile: ospiti, sfide e anticipazioni della sesta puntata

Questa sera, sabato 26 aprile, Maria De Filippi guida il sesto appuntamento di Amici 24 in prima serata su Canale 5.

Verissimo, anticipazioni di oggi 20 aprile: Laura Pausini e le interviste di Silvia Toffanin

Oggi, domenica 20 aprile, alle 16:30 su Canale 5, torna il secondo appuntamento settimanale con Verissimo, speciale Pasqua.