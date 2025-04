Amici 26 aprile: ospiti, sfide e anticipazioni della sesta puntata

Questa sera, sabato 26 aprile, Maria De Filippi guida il sesto appuntamento di Amici 24 in prima serata su Canale 5. Superospite musicale della serata è Achille Lauro, che proporrà il suo nuovo singolo Amor. Gli allievi si preparano a nuove sfide tra esibizioni di canto e ballo.

Sono rimasti in gara otto talenti, divisi in tre squadre: i cantanti Antonia, Jacopo Sol, Nicolò e Trigno e i ballerini Alessia, Chiara, Daniele e Francesco. A valutare le loro performance sarà la giuria composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario. Achille Lauro si esibirà con i brani Amor e Incoscienti giovani, entrambi estratti dal nuovo album Comuni mortali. Ospite della puntata anche il cantautore Holden, che presenterà per la prima volta il singolo Autodistruzione.

